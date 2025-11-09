有關彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」含量○‧○三ppm不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定（殘留容許量標準：○‧○一 ppm），已即時由彰化縣衛生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，另亦同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。

經彰化縣衛生局清查，案內蛋行洗選販售之蛋品來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號且於八日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，該等蛋品約十五萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等九縣市之全聯、楓康等販售通路商，刻正由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品，應下架回收之市售包裝蛋品共九項如下：一、四日鮮蛋/十粒裝（溯源碼I47045-251103C）。二、巨的卵（白殼雞蛋）/十粒裝（I47045-251103C）。三、大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）。四、悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/十粒裝(溯源碼I47045-251023C）。五、富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/十粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）。六、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/十粒裝（溯源碼I47045-251023C）。七、四季巨蛋（白殼）/十粒裝（溯源碼I47045-251023C）。八、香草園洗選蛋/十顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）。九、鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/十粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）。