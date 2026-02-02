雞蛋洗了反易壞 營養師揭正確保存法

營養師楊斯涵表示，雞蛋若買回家就清洗，可能破壞蛋殼表面的天然角質層，使細菌更容易入侵，反而加速腐壞，她建議超市盒裝洗選蛋可直接冷藏，散裝蛋則先用乾布擦拭，放在冰箱內層、圓頭朝上保存雞蛋，以延長新鮮度，一定要等到烹煮前，再用清水洗淨；此外紅殼與白殼雞蛋在營養上沒有明顯差異。

楊斯涵近日於臉書粉專指出，雞蛋被譽為「理想的營養庫」，有極高的蛋白質利用率，價格親民又料理多變，是家戶冰箱裡的必備食材，但許多人買蛋回家第一件事就是用水清洗，以為這樣較乾淨，其實是錯誤的。

楊斯涵以超市販售的盒裝洗選蛋為例，指出廠前已完成清洗、殺菌，蛋殼表面的天然角質層可防止細菌入侵，若再水洗，反而破壞保護膜，增加腐壞風險。

傳統市場購買的散裝蛋，楊斯涵說，散裝蛋表面可能有些許髒污，可用乾布或紙巾輕輕擦拭，保存時將雞蛋圓頭朝上、尖頭朝下，放在冰箱內層架避免溫度波動，以延長新鮮度，強調一定要等到烹煮前再用水清洗。

此外在挑選雞蛋時，楊斯涵提到，許多人偏好紅殼蛋或深色蛋黃，認為營養價值較高，但蛋殼顏色主要與雞隻品種有關，紅殼與白殼在營養上差異不大；蛋黃顏色深淺則取決於飼料中的色素，視覺上較討喜，但蛋白質與核心營養素並無明顯不同，毋須因顏色產生營養焦慮。

至於吃蛋怕增加膽固醇，楊斯涵說，血中膽固醇多由肝臟自行合成，飲食影響有限，對多數健康成人而言，每天吃一顆全蛋並不會明顯升高膽固醇，真正該留意的是與雞蛋搭配的培根、香腸、奶油或炸物等高飽和脂肪食物，若有高血脂或心血管疾病，可將全蛋控制在每周2至3顆，或以蛋白為主、清淡料理更安心。

