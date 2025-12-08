雞蛋溯源噴印制度2022年上路 供辨識牧場及飼養方式

2025年11月爆發芬普尼毒蛋事件，衛生單位正是透過溯源碼，迅速鎖定來源牧場，召回15萬顆雞蛋，為國內首例透過溯源碼公布問題蛋品的案例。

前蛋廠廠長古金紫說明，「Y0420，這個代碼其實可以分成兩行，最上面這行左手邊的上面3個字母T81，這T81呢就是雞場的代碼。第一行為蛋雞牧場洗選廠；第二行數字是蛋進『浴場』的日期。」

古金紫接著說，「而右下角的英文字母相當重要，總結了母雞的一生。平飼生產，母雞住在寬敞的室內，隨時都可跑跑跑，放牧的編碼是F，代表母雞能踩泥土、曬太陽，與平飼一樣能洗砂浴，O為有機，環境與食物需符合有機無毒的要求，市面上相對少見，至於E和C都是籠飼，差別在E的空間大一些，設施較多元。」

根據2024年農業指標資料，全台蛋雞超過4603萬隻，年產蛋量創近10年新高，達89億顆。隨時可以來場說走就走的草地探險，這是放牧雞的日常。玩累了，再回到室內那片寬敞的平飼大通鋪。

台灣動物社會研究會稽核員許嘉忻指出，「有沒有正常都有水，就可以按一下水乳頭，然後要觀察一下，那個飲水器的高度有沒有符合雞的高度。」

大型雞蛋業者積極增加非籠飼養，銷售通路也陸續響應，部分逐步停售籠飼蛋。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，「如果你覺得一顆蛋合理的價格大概在10元上下，那恭喜你，你一定要好好的把辨識清楚，就是你可以買到友善生產的雞蛋，你不要再被（包裝）騙了。」

要撐起一張「友善的餐桌」，需要政策出手、企業合作，能溯源的編碼，也給了消費者選擇的力量。

