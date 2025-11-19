雞蛋編號怎麼看？C、E、B、F、O代表什麼？籠飼蛋、平飼蛋、放牧蛋差在哪？

芬普尼雞蛋事件 持續延燒，讓民眾開始關心吃下肚的雞蛋是否安全，雞蛋編號也因此成為熱議話題。究竟雞蛋編號怎麼看？雞蛋編號C、E、B、F、O代表什麼？籠飼蛋、平飼蛋、放牧蛋差在哪？芬普尼雞蛋編號是什麼？買到了又該怎麼辦？Yahoo新聞編輯室帶你一文了解！

雞蛋編號如同雞蛋的身分證，標示著產地、包裝日期、飼養方式等資訊。（示意圖／Getty Images）

雞蛋編號怎麼看？

雞蛋編號這項制度，是 農業部2022年1月1日正式實施的政策 ，明定供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場與網購通路販售的洗選鮮蛋，都必須在「 國產雞蛋溯源平台系統 」登錄資訊，並在蛋殼上噴印溯源編碼、包裝日期、生產方式等資訊，藉此保障雞蛋的衛生安全品質。

依照規定，第一行須標示「溯源編碼」，第1～3碼代表「原料蛋來源畜牧場編號」，第4～6碼代表「洗選廠、場或洗選室編號」。第二行則須記載「包裝日期及生產方式代號」，第1～6碼代表「包裝日期」，第7碼代表「生產方式代號」。

而供應其他通路的洗選蛋或非洗選散裝蛋，同樣受「雞蛋溯源標示管理制度」管理，須在外箱或蛋籃貼上標籤貼紙，提供溯源資訊。 苗栗縣政府衛生局提醒 ，選購散裝雞蛋之前，可先查看蛋籃外的QR Code溯源貼紙及有效日期，以確保雞蛋的新鮮度，避免買到過期或來路不明的雞蛋。消費者可以透過手機掃描QR Code，或至「 國產雞蛋溯源平台系統 」，查詢雞蛋來源畜牧場相關資訊。

雞蛋編號C、E、B、F、O代表什麼？

讀者朋友一定好奇，雞蛋編號中最後一個英文字母C、E、B、F、O是什麼意思？事實上，這是看出飼養蛋雞方式的關鍵哦！農業部「 指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式 」指出，目前台灣蛋雞有C、E、B、F、O五種飼養方式和代號，各自代表的意義如下：

C：一般籠飼生產

是最常見也最具人道爭議的飼養方式。蛋農會將2至4隻不等的母雞，養在彼此相連的「格子籠」內。雖然便於管理，但飼養空間狹窄，不僅使得母雞無法跑跳、展翅梳理羽翼，雞隻間也常因相互踩踏、打鬥而死亡。這樣的飼養環境，容易造成母雞身心承受巨大壓力，照護上就需要更多藥物治療或預防疾病，連帶導致雞蛋食安的風險增加。

E：豐富化籠飼生產

顧名思義是改良版的籠子，有更大的空間、也有相應的設施可供雞隻使用。《 雞蛋友善生產系統定義及指南 》要求，籠內每隻雞的活動面積應達750平方公分以上，且每隻雞可用面積應達600平方公分以上，單一籠之總面積應達2000平方公分以上，雞籠最低高度必須達45公分以上。

此外，要為每隻雞提供長度15公分以上、沒有銳利邊緣的棲架。籠內還要設置巢箱、磨爪設施、可誘發雞隻扒地覓食的設施。針對逾齡寡產母雞，亦不得誘發或強迫換羽。儘管比傳統籠飼提供更多空間與設施，但母雞仍然關在籠中，無法完全滿足天性需求。

B：平飼生產

雞隻可在室內雞舍自由活動。《 雞蛋友善生產系統定義及指南 》規定，每隻雞在雞舍內，可用面積至少要有1000平方公分。除了活動空間，還必須為每隻雞提供長度15公分以上、沒有銳利邊緣的棲架，每7隻母雞要有一個以上的巢箱，雞舍內也要鋪設墊料。針對逾齡寡產母雞，亦不得誘發或強迫換羽。

F：放牧生產

按照《 雞蛋友善生產系統定義及指南 》，放牧要提供室內雞舍和戶外活動區域，戶外活動區域每平方公尺不得超過6隻雞。除了要有棲架、巢箱、墊料等基本設施，還應提供雞隻遮棚、樹木、灌木等遮蔽設施，讓母雞能夠享受陽光，也有空間自由活動，可說是動物福利標準最高的飼養方式。

O：有機生產

有機生產的雞蛋，須遵守《 有機農業促進法 》，從飼料、土地、畜禽來源到用藥都要嚴格把關，且須經合格驗證機構認可。消費者應認明有機農產品標章，確保買到真正經驗證的有機雞蛋。根據 中央畜產會公告 ，今（2025）年台灣通過驗證有機蛋品的業者僅有四家。

籠飼蛋、平飼蛋、放牧蛋差在哪？

從上段可知，籠飼蛋、平飼蛋、放牧蛋最大的差異，在於「蛋雞的生活方式」不同，基於這項差異，可能進而影響產量、價格。三者營養成分大致相同，不過口感、香氣，可能因飼料或飼養方式而略有不同。

以籠飼蛋來說，飼養雞隻成本較低，且集中管理，具有蛋產量大、價格低廉的特質。然因母雞的生活環境壓力大，身心狀況相對較差，業者為了避免造成經濟損失，可能會在飼料中添加各種預防性抗生素，或在飼養環境噴殺蟲劑。

平飼蛋因改善了雞隻的生活條件，蛋的品質可能較籠飼蛋有所提升。相對而言，飼養成本因比籠飼蛋高，有可能反映在消費者購買的價格上。

放牧蛋方面，飼養成本最高，消費者購買的價格普遍也最高。由於雞隻會在戶外活動，植物、昆蟲等天然飲食都可能被吃下肚，有一說認為，放牧蛋可能含較多Omega-3脂肪酸、維生素；不過，若牧場環境含有污染物，也可能被蛋雞吃下肚。換句話說，放牧蛋並不能直接與雞蛋的品質畫上等號。

芬普尼雞蛋編號是什麼？我買到了怎麼辦？

依據 食藥署公告 ，本次芬普尼事件，下架回收市售包裝蛋包含下列九項：

四日鮮蛋／10粒裝（溯源碼 I47045-251103C）

巨的卵（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼 I47045-251103C）

大巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼 I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

悠活鮮蛋（白殼雞蛋）／10 粒裝（溯源碼 I47045-251023C）

富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10 粒裝（溯源碼 I47045-251023C、I47045-251030C）

初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）／10 粒裝（溯源碼 I47045-251023C）

四季巨蛋（白殼）／10 粒裝（溯源碼 I47045-251023C）

香草園洗選蛋／10 顆（溯源碼 I47045-251027C、I47045-251103C）

鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）／10 粒裝（溯源碼 I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

那麼，該怎麼知道自己買到芬普尼雞蛋？後續又該如何處理？食藥署建議可依循以下步驟進行：

查看蛋品上噴印的溯碼編號：

第一行：（畜牧場／洗選場）I47045

第二行：（包裝日期／生產方式）251023C、251027C、251030C、251103C

立即停止食用：發現購入相關溯源編號的蛋品，請不要食用。 退貨回收：發現購買到相關溯源編號的蛋品，請至原購買店退貨。

