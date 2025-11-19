雞蛋編號怎麼看？C、E、B、F、O代表什麼？籠飼蛋、平飼蛋、放牧蛋差在哪？
持續延燒，讓民眾開始關心吃下肚的雞蛋是否安全，雞蛋編號也因此成為熱議話題。究竟雞蛋編號怎麼看？雞蛋編號C、E、B、F、O代表什麼？籠飼蛋、平飼蛋、放牧蛋差在哪？芬普尼雞蛋編號是什麼？買到了又該怎麼辦？Yahoo新聞編輯室帶你一文了解！
雞蛋編號怎麼看？
雞蛋編號這項制度，是，明定供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場與網購通路販售的洗選鮮蛋，都必須在「」登錄資訊，並在蛋殼上噴印溯源編碼、包裝日期、生產方式等資訊，藉此保障雞蛋的衛生安全品質。
依照規定，第一行須標示「溯源編碼」，第1～3碼代表「原料蛋來源畜牧場編號」，第4～6碼代表「洗選廠、場或洗選室編號」。第二行則須記載「包裝日期及生產方式代號」，第1～6碼代表「包裝日期」，第7碼代表「生產方式代號」。
而供應其他通路的洗選蛋或非洗選散裝蛋，同樣受「雞蛋溯源標示管理制度」管理，須在外箱或蛋籃貼上標籤貼紙，提供溯源資訊。，選購散裝雞蛋之前，可先查看蛋籃外的QR Code溯源貼紙及有效日期，以確保雞蛋的新鮮度，避免買到過期或來路不明的雞蛋。消費者可以透過手機掃描QR Code，或至「」，查詢雞蛋來源畜牧場相關資訊。
雞蛋編號C、E、B、F、O代表什麼？
讀者朋友一定好奇，雞蛋編號中最後一個英文字母C、E、B、F、O是什麼意思？事實上，這是看出飼養蛋雞方式的關鍵哦！農業部「」指出，目前台灣蛋雞有C、E、B、F、O五種飼養方式和代號，各自代表的意義如下：
C：一般籠飼生產
是最常見也最具人道爭議的飼養方式。蛋農會將2至4隻不等的母雞，養在彼此相連的「格子籠」內。雖然便於管理，但飼養空間狹窄，不僅使得母雞無法跑跳、展翅梳理羽翼，雞隻間也常因相互踩踏、打鬥而死亡。這樣的飼養環境，容易造成母雞身心承受巨大壓力，照護上就需要更多藥物治療或預防疾病，連帶導致雞蛋食安的風險增加。
E：豐富化籠飼生產
顧名思義是改良版的籠子，有更大的空間、也有相應的設施可供雞隻使用。《》要求，籠內每隻雞的活動面積應達750平方公分以上，且每隻雞可用面積應達600平方公分以上，單一籠之總面積應達2000平方公分以上，雞籠最低高度必須達45公分以上。
此外，要為每隻雞提供長度15公分以上、沒有銳利邊緣的棲架。籠內還要設置巢箱、磨爪設施、可誘發雞隻扒地覓食的設施。針對逾齡寡產母雞，亦不得誘發或強迫換羽。儘管比傳統籠飼提供更多空間與設施，但母雞仍然關在籠中，無法完全滿足天性需求。
B：平飼生產
雞隻可在室內雞舍自由活動。《》規定，每隻雞在雞舍內，可用面積至少要有1000平方公分。除了活動空間，還必須為每隻雞提供長度15公分以上、沒有銳利邊緣的棲架，每7隻母雞要有一個以上的巢箱，雞舍內也要鋪設墊料。針對逾齡寡產母雞，亦不得誘發或強迫換羽。
F：放牧生產
按照《》，放牧要提供室內雞舍和戶外活動區域，戶外活動區域每平方公尺不得超過6隻雞。除了要有棲架、巢箱、墊料等基本設施，還應提供雞隻遮棚、樹木、灌木等遮蔽設施，讓母雞能夠享受陽光，也有空間自由活動，可說是動物福利標準最高的飼養方式。
O：有機生產
有機生產的雞蛋，須遵守《》，從飼料、土地、畜禽來源到用藥都要嚴格把關，且須經合格驗證機構認可。消費者應認明有機農產品標章，確保買到真正經驗證的有機雞蛋。根據，今（2025）年台灣通過驗證有機蛋品的業者僅有四家。
籠飼蛋、平飼蛋、放牧蛋差在哪？
從上段可知，籠飼蛋、平飼蛋、放牧蛋最大的差異，在於「蛋雞的生活方式」不同，基於這項差異，可能進而影響產量、價格。三者營養成分大致相同，不過口感、香氣，可能因飼料或飼養方式而略有不同。
以籠飼蛋來說，飼養雞隻成本較低，且集中管理，具有蛋產量大、價格低廉的特質。然因母雞的生活環境壓力大，身心狀況相對較差，業者為了避免造成經濟損失，可能會在飼料中添加各種預防性抗生素，或在飼養環境噴殺蟲劑。
平飼蛋因改善了雞隻的生活條件，蛋的品質可能較籠飼蛋有所提升。相對而言，飼養成本因比籠飼蛋高，有可能反映在消費者購買的價格上。
放牧蛋方面，飼養成本最高，消費者購買的價格普遍也最高。由於雞隻會在戶外活動，植物、昆蟲等天然飲食都可能被吃下肚，有一說認為，放牧蛋可能含較多Omega-3脂肪酸、維生素；不過，若牧場環境含有污染物，也可能被蛋雞吃下肚。換句話說，放牧蛋並不能直接與雞蛋的品質畫上等號。
芬普尼雞蛋編號是什麼？我買到了怎麼辦？
四日鮮蛋／10粒裝（溯源碼 I47045-251103C）
巨的卵（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼 I47045-251103C）
大巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼 I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
悠活鮮蛋（白殼雞蛋）／10 粒裝（溯源碼 I47045-251023C）
富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10 粒裝（溯源碼 I47045-251023C、I47045-251030C）
初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）／10 粒裝（溯源碼 I47045-251023C）
四季巨蛋（白殼）／10 粒裝（溯源碼 I47045-251023C）
香草園洗選蛋／10 顆（溯源碼 I47045-251027C、I47045-251103C）
鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）／10 粒裝（溯源碼 I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
那麼，該怎麼知道自己買到芬普尼雞蛋？後續又該如何處理？食藥署建議可依循以下步驟進行：
查看蛋品上噴印的溯碼編號：
第一行：（畜牧場／洗選場）I47045
第二行：（包裝日期／生產方式）251023C、251027C、251030C、251103C
立即停止食用：發現購入相關溯源編號的蛋品，請不要食用。
退貨回收：發現購買到相關溯源編號的蛋品，請至原購買店退貨。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※（農業部）
※（國產雞蛋溯源平台系統）
※（苗栗縣政府衛生局）
※（農業部主管法規查詢系統）
※（農業部主管法規查詢系統）
※（農業部主管法規查詢系統）
※（中央畜產會）
※（衛福部食藥署）
