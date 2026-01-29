雞蛋能吃嗎？台中爆禽流感引恐慌！譚敦慈點名「2種蛋」別碰

記者鄭玉如／台北報導

台中豐原爆發禽流感，1700隻雞死亡。無毒教母譚敦慈提醒，吃蛋要選合法來源、接觸雞蛋後記得洗手，避免生食。（圖／台中市府提供）

台中市豐原區近期爆發禽流感，超過1700隻雞大量死亡，但業者未主動通報，聲稱病死雞在雞場就地掩埋，引起民眾恐慌。對此，「無毒教母」譚敦慈分享安全吃蛋的6個方法，提醒民眾接觸雞蛋後務必洗手，烹煮時蛋白、蛋黃都要完全凝固，絕對不要生食。

譚敦慈在臉書專頁指出，雞蛋是優質蛋白質來源，也是家家戶戶常備的食材之一，但近期蛋雞場爆發禽流感事件，民眾需提高警覺。她建議，購買雞蛋最好選擇「有產銷履歷的洗選蛋，或合法通路販售的產品」；若蛋殼有破洞，應直接丟棄，避免食用。

她也提醒，烹煮前務必洗雞蛋，生、熟食要分開，接觸生蛋的碗盤不要碰熟食，放置生蛋的容器也要確實清洗。此外，許多喜歡吃生蛋，可能增加感染風險，不建議食用生蛋或生蛋製品，烹調時蛋白、蛋黃必須完全凝固，才能吃得安心又健康。

雞蛋是優質蛋白質的來源，但仍有不少人擔心吃太多雞蛋，恐造成膽固醇過高，復健科醫師王思恒曾提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。

