雞蛋致血管阻塞？這誤會大了！ 醫師曝最新研究：裡面膽固醇不是兇手

醫師王思恒分享國外最新研究，結果顯示多吃蛋對不會造成血管堵塞。他也認為，吃對方法比較重要，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

很多人早餐必定配個荷包蛋或水煮蛋，但蛋黃也被傳成是心血管戰犯，復健科醫師王思恒近日分享國外最新研究，該研究將糖尿病患者分成兩組，一組每週吃超過12顆雞蛋，另一組每週吃2顆以下，結果顯示兩組患者的壞膽固醇、血糖、血管發炎指數完全沒有差別。王思恒提到，實驗證明蛋裡的膽固醇，並不會直接變成塞住血管的兇手，反而「吃對方法更重要」。

復健科醫師王思恒近日在自己的「一分鐘健身教室」粉專發文表示，長久以來，蛋黃被當成心血管的「頭號戰犯」，許多長輩甚至聞「蛋」色變，但國外最新的科學研究發現，其實大家真的想太多了。

王思恒分享研究內容，原來科學家進行一項名為「DIABEGG」的大型實驗，找來一群糖尿病患者分成兩組，其中一個稱「大口吃蛋組」，每週要吃超過12顆雞蛋；另一個稱組小心翼翼組」，每週只能吃2顆以內雞蛋。科學家經過一年追蹤，發現2組患者在關鍵指標上竟然完全沒有差別，不僅壞膽固醇（LDL）沒有升高，血糖指標也沒有變差，甚至血管發炎指數風平浪靜。

「雞蛋裡的膽固醇，並不會直接變成塞住你血管的兇手。」王思恒表示，這是研究得出的結果。

不過，王思恒也提醒，雖然糖尿病患者可以一天吃1至2顆蛋，仍要把握2個「黃金原則」：第一、怎麼煮很重要？水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋可以吃，但奶油炒蛋、炸蛋是大忌；第二、看你配什麼吃？如果是為了取代麵包、燒餅等精緻澱粉，那對血糖反而有幫助！最後他認為，別再仇視蛋黃了，應該把心力花在「少吃糖、多運動」，才是真的保護血管。

