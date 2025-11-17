雞蛋芬普尼超標案 彰檢搜索龍忠蛋行 約詢3文雅畜牧場員工後請回

彰化文雅畜牧場雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，遭移動管制，卻仍出貨給台中市龍忠蛋行，導致違規雞蛋流入市面。為釐清畜牧場9日出貨給龍忠蛋行過程，以及是否違反移動管制相關規定，彰化地方檢察署今天指揮搜索龍忠蛋行，並約詢畜牧場三名員工，三人由檢察官複訊後請回。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼超標，案件由彰化地方檢察署指揮偵辦中，彰檢17日指揮彰化縣調查站約詢3名畜牧場員工，檢察官複訊後請回。圖為畜牧場外觀。（中央社）

彰化文雅畜牧場生產的雞蛋4日被驗出農藥殘留芬普尼超標，彰化縣動物防疫所5日針對畜牧場進行移動管制。彰化縣政府8日因雞蛋和飼料未檢出芬普尼，曾解除畜牧場移動管制，10日因食藥署要求雞蛋須逐批檢驗才放行，縣府回應，會依中央要求執行。

文雅畜牧場於9日出貨給台中市龍忠蛋行，該批雞蛋卻又被驗出芬普尼超標。彰化縣動防所長董孟治今天表示，畜牧場業者9日出貨至台中，依據畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，業者須取得解除移動管制證明書文件才可上市，目前由檢調偵辦是否違反移動管制相關規定。

為釐清整起事件，彰化地檢署13日指揮搜索畜牧場等處，帶回陳姓負責人及其妻子接受調查，經檢察官複訊後暫先請回，並全面採集檢體送驗，查扣相關證物及藥品送鑑定，朝涉嫌違反動物用藥品管理法及食品安全衛生管理法等方向偵辦。

為持續調查雞蛋污染原因、藥品來源，以及畜牧場9日出蛋情況、是否有違反規定等，檢方今天指揮搜索龍忠蛋行，並再次指揮法務部調查局彰化縣調查站約詢三名畜牧場員工。

彰化地檢署表示，三名畜牧場員工皆以證人身分配合調查，由檢察官複訊後請回。

此外，縣府指出，檢察官初步同意畜牧場內25萬顆雞蛋可銷毀，但銷毀前須進行採樣流程，每天採樣保存，以備日後查驗。