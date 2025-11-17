雞蛋芬普尼超標 彰縣啟動蛋雞場採樣監測專案

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，彰縣府今天下午宣布，即日起至12月底，針對全縣蛋雞場啟動芬普尼全面採樣監測專案；縣府指出，全面篩檢完成後，還將持續辦理定期抽檢。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼超標，縣府表示，檢察官初步同意畜牧場內25萬顆雞蛋可銷毀，但銷毀前須進行採樣流程，每天採樣保存，以備日後查驗。

縣府下午發布新聞稿，說明因縣內有畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，為釐清問題範圍，強化源頭管理，縣長王惠美指示農業處及彰化縣動物防疫所，從即日起至12月底，針對全縣蛋雞場執行芬普尼全面採樣監測專案。

縣府說明，監測專案由農業處畜產科、動防所及各鄉鎮市公所獸醫師動員執行，針對縣內蛋雞場逐場採樣蛋品，並委由合格檢驗機構進行檢測，如檢出不符規定情形，縣府將立即啟動移動管制、追查可能污染來源並督導場方改善，防止未合格蛋品流入市面。

縣府表示，縣長特別指示針對轄內產量較大或高風險蛋雞場先行採檢，採檢項目包括雞蛋、水、雞隻羽毛及飼料等，全面篩檢完成後，也將持續辦理定期抽檢，縣府政風處也協同參與監督。

根據彰縣府資料，彰化縣飼養蛋雞數量全台最多，縣內有933場蛋雞場，蛋雞數量超過2000萬隻，產量占全國近5成，至於採取全面採樣監測旨在強化管理、消除疑慮，讓民眾充分了解彰化縣的蛋品從源頭、生產端到市售端，都經過農政、防疫與衛生等單位多重把關，以具體行動維護食品安全。（編輯：李淑華）1141117