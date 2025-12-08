「雞蛋蒸肉餅」攜新作《PROJ3CT 2222》回歸台灣樂壇！2人住台灣.2人住香港，拆開6年後重組 「心沒散，只是各自去把人生補完回歸」

「雞蛋蒸肉餅」女團主唱HeiHei（左起）主唱Soft、 吉他手Soni、Wing/記者倪有純攝

讓E 神陳奕迅甘願冒雨聽LIVE喊讚的香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」睽違六年再出輯，以港味十足新作《PROJ3CT 2222》跨海來台發片，如今是2人住台灣、2人住香港的分隔2地，靠視訊開會，才合體的，她們也吐真實心聲：「擔心大家忘了我們！」為了新歌，在嘖嘖網站中也在募款籌資，希望圓合體的夢想。 由主唱 Soft Liu、吉他手 Soni Cheng、貝斯手 Wing Chan 和鼓手 Heihei Ng組成的四人女子樂團香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」(簡稱GDJYB) 相隔六年於日前發行第四張創作正規大碟《PROJ3CT 2222》，從團名到以港式英文（Honglish）為創作語言所呈現的「算術民謠」樸實溫柔曲風皆散發濃濃港味。她們出道以來獲得廣大歌迷及各大傳媒喜愛，不僅憑著音樂才華一舉入圍第二十八屆金曲獎最佳樂團並獲得金音創作獎「海外創作音樂獎」肯定，更接連出征冰島電波音樂節、澳洲阿得萊德 Ozasia、台灣大港開唱、日本東京Synchronicity及Fuji Rock等全球大型音樂節演出，多場舞台皆以高水準現場震撼全場；此外，雞蛋蒸肉餅的LIVE演出魔幻魅力也獲E神陳奕迅按讚認證，是連天王都願意用行動力挺的實力派樂團！ 甫發新輯的雞蛋蒸肉餅上周特別帶著全新大碟《PROJ3CT 2222》來台參加火球祭演出，儘管因為辦專場及參加各大音節節曾多次來台，但距離上一次全員到齊來台演出已是六年前光景，讓團員們坦言心情緊張，面對有許多「新歌迷」對「雞蛋蒸肉餅」這個「食物系」團名由來的好奇，主唱Soft笑說：「因為當時團員寫了一首歌叫〈我只係想食火鍋〉，恰巧我有一首創作取名為〈肉碎的哀鳴〉，都是吃的東西，所以團名就想搞笑的取了一個『很香港』的食物名字。平常大家都是吃鹹蛋蒸肉餅，不過雞蛋蒸肉餅是我媽媽經常蒸給我的食物，因為她說鹹蛋不健康！」儘管團名充滿玩味，但正好反映了她們一貫的日常幽默與貼近生活的創作基因，成為重新出發時最具辨識度的標誌符號。 而此張全新大碟《PROJ3CT 2222》是雞蛋蒸肉餅歷經團員分飛及疫情後，把蟄伏六年後各自在生活上所累積的成長經驗及對時事的觀察融入創作後的力作，其中主唱Soft 和 吉他手Soni兩人還曾在2021年時以「小分隊」形式組了名為『絕命青年』的雙人女子組合來台闖蕩，吉他手Soni去年更因緣際會擔任了天后林憶蓮演出的御用樂手，提及與樂壇天后合作時的心情感想，Soni笑說：「很榮幸，能跟她合作根本是美夢成真！」她透露與林憶蓮相處及工作過程中完全沒壓力，「她本很親切、很nice」。