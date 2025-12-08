「雞蛋蒸肉餅」2團員來台定居 被地震嚇到：腦袋當機

「雞蛋蒸肉餅」鼓手HeiHei（左起）、主唱Soft、貝斯手Wing、吉他手Soni睽違六6年拖出新專輯。室烘無限工作室提供



香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」（GDJYB）睽違6年推出第4張專輯《PROJ3CT 2222》，主唱Soft和吉他手Soni在2021年時以「小分隊」形式組「絕命青年」來台闖蕩，2人已定居台灣4年，唯一不習慣的是地震，「第1次嚇到，那個是很劇烈的搖晃，我們那時候腦袋當機，只想到我要帶什麼走？我帶電腦還是樂器？然後就停了」。

談到移居台灣的契機，Soft談到疫情期間整個世界幾乎停擺，但在社群看到台灣的朋友還參加幾千人的音樂節就很羨慕，於是決定來台定居，談到港台最大差別，Soft說：「我很喜歡住台灣，空間比較大，在香港都是小小的。」還說感到溫馨的地方很多，笑說：「因為我們一講話就知道是香港人，台灣人會很熱情，我去餐廳吃飯通常都會招待我們吃東西，買個東西發現我是香港人時也會說『這個阿姨請妳吃』。」

廣告 廣告

談到香港大埔高樓社區「宏福苑」11月26日發生的大火悲劇，Soft透露4人的好友就是該大樓住戶，「真的是非常難過跟遺憾的事，大家都不想發生，有1個朋友家裡有很多寵物在裡面，但他蠻幸運剛好不在家，寵物隔天也被救出來，是不幸中的大幸。」

而Soni去年因緣際會擔任了林憶蓮的御用樂手，她笑說：「很榮幸，能跟她合作根本是美夢成真。她很親切、很nice，而且在合作的過程中，從她在音樂上高度專業領域上學到很多， 也顛覆了對於歌手的想法，真的受益良多，對她只有滿滿的感謝。」

儘管相隔兩地生活，但「雞蛋蒸肉餅」對於樂團共同音樂創作始終抱持著「把歌做好」的一致信念，貝斯手Wing表示：「我們4個的心一直沒有散，只是把人生補完一下，把耳朵換新、把想法整理乾淨；某1天發現 大家都準備好了，新的旋律跟畫面又在心裡跑出來，大家又很自然地往彼此靠近，一起把心裡累積的東西放回音樂裡了。」

明年3月，「雞蛋蒸肉餅」也將在台開唱，Soft表示：「希望我們能順利舉行多場的巡演，被更多人看見我們的特別與閃亮之處，過去的停滯讓我們更加了解到自己有多喜歡舞台、享受舞台、喜愛創作、熱愛音樂。」更發願：「期望雞蛋蒸肉餅能唱到七老八十，之後能變成樂壇第1個『老阿嬤樂樂團』！一定非常可愛。」

更多太報報導

安歆澐抓包老公雙不倫鐵證 公開小三照片

朱孝天親揭「被退出F4」內幕 點名相信音樂：麻煩高抬貴手

朴寶劍後台變迷弟跟林俊傑要簽名 AAA收視出爐！吸睛124萬人