雞蛋被檢出含有農藥芬普尼代謝物 檢方搜索追真相

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣文雅畜牧場雞蛋持續驗出農藥芬普尼代謝物，縣府封存16萬顆雞蛋，檢方今（13）日會同多個單位前往牧場搜索，並帶回負責人訊問，全案朝違法使用除蟲藥方向偵辦，民眾購蛋需提高警覺。

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼，縣府封存16萬顆雞蛋，彰化地檢署啟動調查。（縣府提供）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前被檢出含有農藥芬普尼代謝物，複驗後仍驗出0.045ppm殘留，引起社會關注。為徹底掌握污染情況，縣府動物防疫所與農業處於11月11日採集雞隻內臟、肌肉、脂肪及蛋品樣品，送中央畜產會檢驗。檢驗結果顯示，其中一件蛋品仍呈陽性，縣府隨即封存約16萬顆雞蛋，防止流入市場。

農業處長郭至善指出，除了雞蛋殘毒持續檢出，連雞隻羽毛也驗出高於安全標準的芬普尼殘留量，顯示污染情況不容小覷。他表示，這不太可能僅是外部環境污染，高度懷疑牧場業者違法使用含芬普尼的除蟲藥。縣府已依《動物用藥品管理法》開罰12萬元，並將全案移送檢方偵辦。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，這起事件已列為「重大民生事件」，檢方高度重視。今天由檢察官王元郁指揮彰化縣調查站、保安警察第七總隊中區中隊，以及縣府農政、衛生與環保單位，前往牧場進行全面搜索，採集雞蛋、雞隻檢體及環境樣本，查扣相關證物及疑似違法藥品，並將牧場負責人帶回訊問。

初步調查顯示，牧場內雞蛋與羽毛皆驗出芬普尼，但污染來源及藥品取得途徑仍待進一步釐清。中央檢測結果指出，牧場飼料未含芬普尼，因此專家推測，較可能是直接噴灑含芬普尼的除蟲藥於雞隻或牧場環境，以控制害蟲。牧場負責人先前否認使用含芬普尼的藥劑，檢方將深入調查，釐清真相。

郭至善強調，文雅畜牧場所有蛋品已全面封存，牧場內實施嚴格移動管制。縣府將持續採檢送驗，並密切配合司法調查，務求盡早釐清芬普尼殘毒來源，保障民眾食安，追究業者應負的法律責任。

他也呼籲民眾，購買蛋品時務必認明來源，選擇有完整檢驗與標示的產品，避免食用不明來源雞蛋。