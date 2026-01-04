雞蛋裡面還是雞蛋！女「嚇到不敢吃」專家說話了

生活中心／尤乃妍報導

雞蛋打開有「雙蛋黃」，雖少見但不算稀奇，但蛋中還有「一顆完整的蛋」，卻鮮少聽說。中國山東一名女子分享，自己將雞蛋水煮準備要吃的時候剝開，發現裡面竟還有一顆完整的「帶殼雞蛋」，讓她感到非常詫異。









雞蛋剝開還有一顆「完整雞蛋」！女嚇壞不敢吃引專家解出面這樣說

一名女子發現「蛋中蛋」，一層蛋白下還有一顆完整的帶殼雞蛋，卻沒有任何蛋黃。（圖／翻攝自荔枝新聞）

根據荔枝新聞報導，中國山東省一名女子近日煮完水煮蛋正準備要吃的時候，竟驚奇發現蛋白裡竟還藏著一顆完整的「帶殼雞蛋」，罕見情況讓她相當驚訝。她表示，這顆蛋是自家養的雞下的，但卻是第一次遇到這種情況，最終選擇丟棄未食用。

除了蛋中蛋，還有網友分享吃到「果中果」。（圖／翻攝自微博＠優秀的大睡魔）

許多網友見狀紛紛前來留言「怎麼雞蛋還懷孕了」、「健身人士訂製」、「長這麼大第一次見」，甚至還有懷疑這顆蛋是否為人工製造出來的「假蛋」，不過由於製作人工蛋的成本高昂，所以首先排除了此推測。目前較被接受的說法為這可能是母雞的子宮在形成蛋殼時，受到了一定刺激，導致輸卵管反向蠕動，讓原本已經待產的雞蛋再次回到輸卵管上部，被新的蛋白包裹，再回到子宮，形成新的蛋殼並被產下。阜陽師範大學生物與食品工程學院教授崔亞東表示，這種「蛋中蛋」屬於正常現象，可以放心食用，不會對身體造成大礙。

原文出處：超罕見「蛋中蛋」外殼剝開還有一顆！女嚇壞不敢吃專家出面「這樣說」

