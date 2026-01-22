雞蛋越大越划算？蛋商揭密「雞蛋大小」關鍵 內行人都搶小顆蛋

業者指出，雞蛋大小其實與營養價值無直接關聯，反而與母雞的「資歷」密切相關。（翻攝自pexels）

不少民眾選購雞蛋時，習慣挑選看起來最大顆的，認為比較划算，但業者指出，雞蛋大小其實與營養價值無直接關聯，反而與母雞的「資歷」密切相關。雞蛋本身營養密度高，無論大小，都能提供優質蛋白質、必需胺基酸，以及多種維生素與礦物質，是日常飲食的重要營養來源。

雞蛋富含完整蛋白質、維生素A、D與B群，並含有磷、鋅等礦物質，以及有助於大腦發育的膽鹼與保護眼睛的葉黃素，對增強免疫力、修復肌肉與促進腦部健康皆有幫助。

蛋大蛋小差在哪？關鍵其實是母雞年齡

協興蛋業近日在臉書粉絲專頁分享，雞蛋大小主要取決於「雞媽媽的資歷」。剛開始產蛋的年輕母雞，因體型比較嬌小、產道較緊實，所以生產的蛋通常較小，蛋殼較厚實、蛋黃香氣也很濃郁，這類蛋也就是很多內行人在找的「初生蛋」。隨著母雞年齡增長、體型變大，產下的蛋自然會逐漸變大。

市售雞蛋有大有小？ 代表飼養較自然

業者也說明，市面上雞蛋常常有大有小，其實是牧場為確保穩定供應，讓「老、中、青」不同年齡層的母雞輪流產蛋的結果。大小混合的雞蛋，反而代表飼養過程較自然，沒有過度人工干預。業者呼籲，消費者下次看到小顆雞蛋不必嫌棄，這些蛋同樣營養豐富，甚至可能有年輕雞媽媽滿滿的精華。

