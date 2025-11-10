雞蛋農藥殘留超標！買到這串溯源碼可退貨

▲市售雞蛋檢出農藥芬普尼殘留不符規定。（圖／食藥署）

[NOWnews今日新聞] 衛福部食品藥物管理署抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，發現彰化一間畜牧場雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，共計15萬顆雞蛋流向9縣市全聯、楓康等販售通路商，農業部與衛生單位已緊急要求業者全面下架回收、停止販售，受影響共9個品項、流向全聯、楓康等9縣市通路，食藥署也緊急表示，請民眾暫停食用如「溯源碼 I47045 」開頭的雞蛋，若已購買，可至原通路退貨。

經彰化縣衛生局清查，案內蛋行洗選販售之蛋品來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號且於8日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，刻正由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品，應下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：

四日鮮蛋/10粒裝(溯源碼I47045-251103C)

巨的卵(白殼雞蛋)/10粒裝(I47045-251103C)。

大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

悠活鮮蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C)

初卵頭窩蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

四季巨蛋(白殼)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

香草園洗選蛋/10顆(溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C)

鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

食藥署請消費者停止使用上述雞蛋，請通路商全面提供退貨回收服務，並將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留之抽驗，確保食品安全，讓消費者可以安心選購。

