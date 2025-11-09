雞蛋農藥超標 高雄賣場未主動通知消費者將遭罰

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）彰化縣殼蛋產品農藥「芬普尼」超標流向高雄，高市衛生局接獲通知後派員要求進貨的鳳山大全聯下架並主動通知消費者，但事後卻發現業者未主動通知消費者，將依法開罰。

食藥署表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。

高雄市衛生局今天發布訊息表示，11月7日接獲彰化縣衛生局通知該縣殼蛋產品共3品項疑似動物產品中農藥「芬普尼」超標流向高雄市，當日隨即派員至進貨商全聯實業股份有限公司所屬鳳山分公司稽查。

經查業者於10月24日分別購入含不得檢出動物用藥成分之四季巨蛋（白殼）14盒（效期114/11/21）、初卵頭窩蛋（白殼）28盒（效期114/11/21）、悠活鮮蛋（白殼）200盒（效期114/11/11）。

衛生局表示，稽查當日現場僅剩餘四季巨蛋7盒、初卵頭窩蛋21盒及悠活鮮蛋3盒，當場即要求業者下架，並主動通知購入該批產品消費者。

衛生局指出，11月8日接獲確認殘留超標後再次稽查，發現鳳山大全聯並未依指示主動積極通知消費者，衛生局將依違反「食品安全衛生管理法」，針對全聯實業股份有限公司裁罰新台幣6萬以上、2億元以下罰鍰。

衛生局提醒購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

同時，衛生局也呼籲業者務必遵守食品安全衛生管理相關規定，若發現有食安疑慮，危及消費者健康食品應主動下架並通知消費者，善盡企業責任，維護消費者食品安全與市民健康。（編輯：黃名璽）1141109