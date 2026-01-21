雞蛋選大顆才營養？老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

不少人選購雞蛋時，認為大顆的比較營養、划算。對此，在台北開業76年的蛋行「協興蛋業」透露，雞蛋的大小和營養價值沒有絕對關係，反而與雞媽媽的「資歷」有關；小顆的雞蛋蛋殼比較厚實，蛋黃香氣也較濃郁，因此內行人都會找「初生蛋」。

「協興蛋業」昨在臉書粉專發文表示，很多人買蛋的時候，都會下意識想要挑「看起來最大顆」的那盒，感覺比較划算，但其實雞蛋的大小跟營養價值沒有絕對關係，反而跟雞媽媽的資歷有最大的關係。

廣告 廣告

業者說明，新手雞媽媽因為剛開始產蛋，體型比較嬌小，產道也比較緊實，所以生出來的蛋通常比較迷你；但千萬別小看這些小蛋，它們通常蛋殼比較厚實，蛋黃香氣也很濃郁，也就是很多內行人在找的「初生蛋」。隨著雞媽媽年資變深、體型變大，生出來的蛋自然就會越來越大顆。

為何市售的雞蛋常常有大有小？業者解釋，這是牧場為了讓人們「不斷糧」的精心安排，牧場裡必須同時住著「老、中、青」三代同堂的雞媽媽，大家輪流排班生蛋，才能避開更換期或空窗期，確保每天都有新鮮雞蛋送到大家手上。

業者強調，民眾買到的蛋有大有小，完全是自然現象，反而是最天然、沒有過度人工干預的證明，「下次看到小顆蛋，不要嫌棄它，說不定是年輕雞媽媽滿滿的精華喔。」

更多中時新聞網報導

補打9價HPV疫苗 保護力再提升4成

藍正龍隔10年合作隋棠 跨國辦桌秀廚藝

履歷要求家庭個資 雇主當心踩雷