即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

彰化縣某畜牧場生產4批市售雞蛋，經當地衛生局檢出「芬普尼」超標，甚至流向9縣市販售通路商，目前相關門市已預防性下架，由於整起事件涉及食安疑慮，因此，消息一出便受外界高度關注。對此，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海今（10）日指出，芬普尼是用在造成神經毒性達到殺蟲目的的殺蟲劑，而且它是中等毒性，如果民眾大量誤食芬普尼，還是可能會造成神經毒性，例如神智不清、有生命的危險。

顏宗海指出，芬普尼是用在造成神經毒性達到殺蟲目的的殺蟲劑，而且它是中等毒性，並在動物實驗證明芬普尼會增加甲狀腺癌發生風險；如果民眾大量誤食芬普尼，還是可能會造成神經毒性，例如神智不清、有生命的危險。

同時，顏宗海也說，芬普尼中毒並沒有特殊解毒劑，只能支持新的療法，主要是讓芬普尼在體內慢慢代謝，「現在最重要的是，主管機關趕快找出雞蛋污染到芬普尼的源頭，進而把源頭污染去除」。

最後，顏宗海建議民眾，可以留意衛生主管機關公布雞蛋遭芬普尼污染的批號，若家裡真有雞蛋是主管機關公布的批號，就趕快拿去退貨、不要吃。









原文出處：快新聞／雞蛋驗出超標芬普尼！ 腎臟科主治醫師曝「大量誤食可能下場」

