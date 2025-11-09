雞蛋驗出超標農藥芬普尼 2大連鎖賣場回應了

即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導8男8女海灘探險竟溺水！今（9）日上午11許獲報，62歲張姓女子在花蓮縣秀林鄉舊台9線下方的海灘遊玩時，疑似因海灘漲潮，遭海浪捲入海中；消防人員立即請海巡單位用無人機協助搜索，並在鎖定張女位置後，使用直升機吊掛救起，但她已明顯失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。另還有一同戲水的4名遊客，也受困在下方的海灘，警義消在12時48分將他們拉上路面脫困。詳細的事發經過，還有待警消進一步調查釐清。據了解，8男8女共16名遊客從台南出發，到花蓮遊玩，並在今日一早來到花蓮舊台9線，靠近象鼻隧道處，用繩索攀降到海灘上探險。沒想到，其中一名張女因海灘漲潮，遭海浪捲入海中。消防獲報後，立即派遣和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共4車、6名警義消及1台無人機前往現場救援；消防人員到場發現張女的位置後，便試圖用繩索垂降進行救援，但張女已經漂在海上，因此海巡單位也出動無人機協助搜索，在定位溺水者位置後，協調空勤總隊直升機到海面上將她吊掛救起，但張女已經明顯失去呼吸心跳，送醫急救後，仍宣告不治。此外，還有同行的4名遊客也受困於下方約50米深的海灘，因此警義消在垂降後，使用繩索技術，在12時48分將他們上拉至路面脫困所幸皆沒有生命危險，完成傷口包紮後離開現場。詳細的事發經過，還有待警消進一步調查釐清。原文出處：最新／花蓮象鼻隧道傳憾事！16人「海灘探險」 1女溺水「吊掛救起」仍不治 更多民視新聞報導真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了約砲被要求蒙眼！新北男爽完一摘「才知男上加男」氣炸報案你誰？央視發「起底」影片威脅全球通緝 沈伯洋：官媒造謠不可取

