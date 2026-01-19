雞蛋「連2周」共漲5元！ 早餐店加蛋+5元、全品項+10元

雞蛋價格持續上漲，批發價與產地價連續兩週調漲，累計已經上漲5元。（圖／東森新聞）





雞蛋價格持續上漲，批發價與產地價連續兩週調漲，累計已經上漲5元，早餐店首當其衝，不少業者撐不住成本壓力，陸續調漲價格。北市有早餐店宣布荷包蛋從一顆10元漲到15元，另外全品項更是直接漲10元，業者無奈雞蛋批發價又漲2元，每個月營運成本又會增加近2萬元。

早餐店必吃的荷包蛋蛋餅，民眾就擔心，未來來吃價格會變貴，因為蛋價不斷漲漲漲。雞蛋批發價和產地價，每台斤都調漲2元，兩周下來已經漲了五元，而事實上，早餐店業者早在上個月就將荷包蛋從10元漲到15元，如今批發價又漲，消費者就擔心，接下來會有漲價潮。

廣告 廣告

民眾vs.記者：「如果是溏心蛋我可以接受到30元，如果荷包蛋的話，可能20元左右，（再上去就覺得好貴），對，其實沒什麼感覺，因為現在早餐店其實都好貴，因為全部東西可能都80到90元。」

不只荷包蛋，其他漢堡、吐司類都有蛋，因此業者只能全品項一口氣調漲10元。如今蛋價又漲2元，早餐店業者坦言，光是三間分店，一個月成本又多出一筆不小負擔。早餐店老闆傅佑捷vs.記者：「一個月大概2500斤，大概十萬塊，所以我們成本大概會多快兩萬塊，對其實滿重的，（還會繼續漲），應該是不會啦，你也要符合消費者需求，如果再漲下去，一顆蛋20元可能沒有人買，除非像我們有一個同行，一顆蛋140元。」

蛋價漲不停，多家早餐店也撐不住接連喊漲，像是新北三重上海蛋餅豆漿大王，蛋餅價格調漲五元。新竹新銘早餐店蛋餅跟進漲價。相較去年缺蛋潮，有業者，曾一度將荷包蛋漲到20元，原以為蛋價回穩，如今又上漲，讓業者坦言吃不消。

雞蛋價格一波波上漲，早餐店壓力沉重。至於民眾接下來想吃顆蛋，也多掏一點錢。

更多東森新聞報導

報您知：吐司形狀分兩種 方形口感軟Q 山形鬆脆

快請朋友喝！早午餐店「三色豆奶茶」爆紅 一杯只要20元

CES搶先看！三星冰箱會說話 LG機器人做早餐

