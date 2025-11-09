雞豬鴨牛「免費吃」 超澎湃田中馬1萬7千人開跑

彰化田中馬拉松以豐富的補給品聞名。（圖／東森新聞）





人氣超高的還有彰化田中馬拉松，以豐富的補給品聞名，今年同樣有烤乳豬、烤雞、4千份烤鴨，還有350公斤的牛排，上百攤的補給站，選手們嗨翻。

整隻乳豬被架在烤爐上，煙霧繚繞遠處就能，聞到香味勾起食慾，工作人員手起刀落分切，要讓跑者享用。

記者vs.跑者：「（這樣跑步吃烤大豬，覺得怎麼樣）），非常好吃非常好吃喔，現在豬肉這樣剛吃，（有沒有覺得吃起來很幸福），有有有，有很幸福的感覺。」

受到非洲豬瘟影響，業者原本擔心，今年無法讓選手吃到烤大豬，幸好禁令解封，不過今年的成本比較高。

烤乳豬業者陳啟任vs.記者：「我們今天準備了2隻烤乳豬，那我們有1千份乳豬的餐，供我們跑者食用，（就是剛解封當初會不會怕今天提供不出來），也是會擔心，還好我們台灣豬是有保障的，（今年的成本有比較高一點嗎），今年是有比較高一點。」

除了乳豬讓人口水吞不停，一整隻烤雞從鍋裡拿出，剛出爐還在滴汁送到一旁，師傅剁雞的手沒停過，因為桌前大排長龍，跑者們都等著吃雞。

記者vs.跑者：「（各位跑友今年都是特別來吃烤雞嗎），對，（每年都有對不對），對。」

彰化田中馬拉松以豐富澎派的補給品聞名，現場除了烤乳豬烤雞外，還有業者擺出現場片鴨秀，4千份烤鴨讓選手呷免驚，每年都不缺席的牛排業者，也準備了350公斤的牛排，現場切成一口吃，讓跑者享用補充體力。

記者vs.跑者：「（跑步吃牛排好不好），妹妹好，（媽媽覺得好玩嗎），很好玩。」

沿路熱騰騰料理，讓有的跑者越吃越飽，到最後用走的享用美食。田中馬拉松邁入第14屆，今年吸引3萬5千人登記報名，最後只有1萬7千人可以共襄盛舉，上百攤補給站，讓馬拉松現場瞬間變成流水席「把費」，也難怪每年都吸引上萬人來參加。

