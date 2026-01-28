雞集體暴斃逾千隻！台中豐原蛋雞場遭爆「蛋照出貨」 農業局急封場送驗

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台中市豐原區一處蛋雞場近日驚傳雞隻大量異常死亡，數量高達上千隻，引發地方關注。台中市政府農業局昨（27）日前往現場稽查，隨即採樣送中央單位檢驗，並對該場開立「移動管制通知書」，要求全面管制人員、雞隻、雞蛋及相關設備進出，檢驗結果預計48小時內出爐。

台中市豐原區一處蛋雞場驚傳雞隻大量異常死亡，附近民眾指稱業者疑似仍持續出貨。（示意圖／Unsplash）

事件起於一名網友日前在地方社群平台揭露，指其住家附近一處中型蛋雞場，近期出現大量不明原因死亡的雞隻，有的遭掩埋於牧場內，有的裝入布袋疑似準備外運，但雞蛋仍持續出貨，相關消息曝光後引發議論。豐原區市議員邱愛珊也在事件曝光後，第一時間要求農業局、動保處及環保局聯合稽查，釐清死因並防堵風險。

廣告 廣告

農業局隨後證實，該雞場確實出現雞隻異常死亡情形，死亡數量初估逾千隻。防疫人員已於27日上午完成現場採樣，並將檢體緊急送驗。在檢驗結果尚未出爐前，場區已實施最高規格的移動管制措施，以防止潛在疫情擴散。

更多FTNN新聞網報導

台中豐原傳工安意外！64歲男疑手套遭捲入頭撞機台 一度生命垂危送醫搶救

台中豐原爆持刀砍人！37歲男左頸部中刀命危送醫 嫌犯逃2小時落網了

台中黑心業者勾結！偷灌1280噸糞水入下水道 狠撈517萬

