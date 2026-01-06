離不開美國的委內瑞拉石油工業

（德國之聲中文網）就在美國總統特朗普下令抓捕委內瑞拉領導人馬杜羅之際，美國雪佛龍公司迎來了其在委內瑞拉開展業務100周年的日子。

雪佛龍目前是委內瑞拉唯一一家大型美國石油公司。毋庸置疑，該公司在委內瑞拉未來的經濟發展中將發揮至關重要的作用。

“如果委內瑞拉石油市場開放，雪佛龍公司可以立即從中受益，”德克薩斯州休斯頓萊斯大學（Rice University）的拉丁美洲能源政策專家弗朗西斯科·J·莫納爾迪（Francisco J. Monaldi）告訴路透社。

委內瑞拉擁有世界最大的石油儲量，估計約為3000億桶，約佔世界已探明石油儲量的17%。根據石油輸出國組織（OPEC）的數據，該國目前日產石油約100萬桶，其中雪佛龍公司的產量佔四分之一。

OPEC數據還顯示，委內瑞拉原油出口量從2015年的近200萬桶/日降至2021年的不足50萬桶/日。自2023年以來，出口量略有回升。2024年出口量達到65.5萬桶/日，並在2025年11月攀升至92.1萬桶/日。

“這一增長要歸功於雪佛龍公司，”莫納爾迪在上個月接受德國之聲采訪時解釋道，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國對委內瑞拉的嚴厲制裁有所放松。

雪佛龍免於制裁

例如2022年11月，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）給予雪佛龍臨時豁免，允許其恢復從委內瑞拉合資企業出口原油。2025年10月，雪佛龍重新獲准在委內瑞拉開采石油。

委內瑞拉總統馬杜羅對此非常高興，他在國家電視台TeleSUR 上宣布：“雪佛龍公司在委內瑞拉已經經營了 100年，我希望該公司能夠繼續在這裡順利經營下一個100 年。”

在特朗普政府2019年對委內瑞拉國有石油公司PDVSA實施制裁，以及2017年封鎖其進入美國金融市場之前，美國是委內瑞拉石油的最大買家。此後，委內瑞拉的石油產量和出口均大幅下降。

目前，中國是委內瑞拉石油的最大買家。根據美國能源信息署（EIA）的分析，到2023年，委內瑞拉約三分之二的石油出口銷往中國，23%銷往美國。

中國受沖擊？

分析人士認為，這可能是美國維持對委內瑞拉石油全面禁運的原因之一。特朗普於1月3日宣布，禁運將繼續全面有效。這將對中國造成尤為嚴重的打擊，中國將失去一個重要的、價格優惠的石油來源。

盡管中國是委內瑞拉石油的主要買家，但早在十多年前就已停止在委內瑞拉的投資。據全球發展政策中心的一份報告顯示，中國國家開發銀行和進出口銀行等中國國有銀行早在2016年就停止了對委內瑞拉的貸款。

“中國當局對（委內瑞拉）腐敗和浪費的程度感到非常失望。因此，投資和貸款都被暫停了，”中國-拉美關系專家阿爾瓦拉多（Parsifal D'Sola Alvarado）解釋道。他是設在波哥大和馬德裡的安德烈斯·貝略基金會（Andrés Bello Foundation）的主任，曾是委內瑞拉反對派政治家瓜伊多的團隊成員，負責與北京的關系。

他認為，導致中國從委內瑞拉撤資的主要原因並非美國對委內瑞拉的制裁。因此，他相信即使委內瑞拉政權更迭，對中國而言也不會有太大改變。

北京周一表示，盡管委內瑞拉局勢動蕩，但中國仍致力於與該國開展合作。外交部發言人林劍表示，無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護。

中國再次要求立即釋放被美軍扣押的前總統馬杜羅。

石油工業或迎來“淘金熱”

歷史上美國企業在委內瑞拉也曾遭受重大損失。例如，埃克森美孚公司在2007年撤離了該國，當時的委內瑞拉總統烏戈·查韋斯（1954-2013）下令，國有的委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）必須持有所有重油項目至少60%的股份。

康菲石油公司（ConocoPhillips）也受到了委內瑞拉石油行業國有化浪潮的沖擊。自2007年退出委內瑞拉以來，該公司與委內瑞拉曠日持久的仲裁程序持續至今。

特朗普希望馬杜羅政權被推翻後在委內瑞拉迎來石油“淘金熱”：“我們將派遣美國的大型石油公司前往委內瑞拉，讓他們投資數十億美元，修復嚴重受損的基礎設施，特別是石油基礎設施，並開始賺錢，”他在周六的新聞發布會上說。

美國石油和天然氣行業最大的行業協會API在1月4日的聲明中措辭較為謹慎：“我們正在密切關注委內瑞拉的事態發展，包括其對全球能源市場的潛在影響，”API發言人告訴路透社。

雪佛龍首席執行官邁克·沃斯（Mike Wirth）尚未對委內瑞拉局勢公開置評。不過，他於11月底在華盛頓舉行的美沙投資論壇上就華盛頓和加拉加斯之間日益緊張的關系發表了評論。

今天看來，這些話幾乎像是預言：“我們著眼長遠。我們希望在形勢發生變化時能夠參與其中，幫助塑造委內瑞拉經濟的重建。”

作者: Astrid Prange de Oliveira