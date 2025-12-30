離世當天凌晨4時還在回留言！ 曹西平深夜猝逝倒在電腦桌旁地板上

曹西平猝逝家中，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書／曹西平直播同樂會）

資深藝人曹西平（四哥）淡出演藝圈，轉將重心投入經營副業，仍頻繁在社群平台更新現況，然而昨天（29日）深夜卻傳出他陳屍三重住處，被34歲吳姓乾兒子Jeremy發現時，已無生命跡象，最終享壽66歲。就有網友發現，曹西平當天凌晨4點57分還在回應粉絲留言，怎料不到1天就離開人世，令各界相當震驚與不捨。

曹西平同時經營1個臉書帳號「曹西平」，以及2個粉絲專頁「曹西平的粉絲愛團」、「曹西平直播同樂會」，昨天凌晨3點43分，他才在「曹西平直播同樂會」分享一張水煮蛋照，貼文也提及「有責任感的人才會焦慮」、「因為你知道你不是一個人而活，是你身旁很多人需要一起活」，強調只要對自己的父母盡孝問心無愧、對身邊的人盡力的去付出奉獻，不需要被很多人了解，只要自己知道、身邊的人知道、喜歡你的人知道就足夠了。

而從曹西平回覆網友的時間來看，他於當天凌晨4點57分還在回應粉絲留言「哈哈哈」，沒想到卻成了他最後留下的一句話。

據了解，昨天深夜10點27分，新北市消防局三重分隊接獲報案，表示河邊北街某民宅內有民眾已無生命徵象，救護人員趕抵現場，發現曹西平已明顯死亡，身上出現屍斑與僵硬情形，判定已死亡多時，現場家屬、其乾兒子Jeremy忍痛確認放棄急救。

根據《三立新聞網》報導，乾兒子Jeremy昨天凌晨約2時許，還與曹西平有聯繫，之後卻失去消息，直到他當天晚上從日本返台，約晚間10點27分回到三重住處，才發現曹西平倒在臥室電腦桌旁的地板上，怎麼叫都沒反應，只好趕緊報警求助。

警方到場鑑識採證，初步排除外力介入，乾兒子Jeremy向警方表示，曹西平生前就有高血壓狀況，但沒有去看診，懷疑可能就是致命原因。據悉，曹西平有趴睡在電腦桌上的習慣。目前曹西平的遺體已送往板橋殯儀館冰存，後續待司法相驗以釐清死因。

