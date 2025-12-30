離世當天還在回留言！曹西平深夜猝逝家中現屍斑 生前最後發文曝

娛樂中心／台北報導

資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日驚傳猝逝家中，新北市消防局三重分隊深夜10時許接獲曹西平乾兒子報案，抵達位於三重的住處時，發現已無生命跡象，且遺體出現明顯屍斑與僵硬情形，乾兒子在場忍痛表示放棄急救。而他生前直至29日當天早上還在發文，沒想到晚間傳出噩耗令粉絲難以接受。

曹西平12月29日凌晨發文，當天深夜被發現猝逝家中。（圖／翻攝自臉書）



他昨日上午3點43分在「曹西平直播同樂會」曬出白煮蛋照，同時發長文提到焦慮源於認真拼命的「責任感」，因為活著不只是為自己，更是為了身旁需要一起努力的人。不料成了曹西平社群平台的最後發文，從回覆網友留言時間，可以發現他直至當天4點57分還在留言，網友也陸續道早安，沒想到隔天竟是天人永隔的噩耗。粉絲紛紛震驚留言：「不是一天前才po的嗎？怎麼會說離開了」、「一路好走，哨子千萬別忘記了！」

而曹西平的「曹西平的粉絲愛團」最後貼文還在講921地震，因為27日深夜全台發聲7.0強震，他有感而表示經過921大地震洗禮之後都不會跑，就是坐在那裡我不會動，一切交給老天爺的安排， 曹西平也在文章留言表示「事情沒有發生誰都不知道？」怎知兩天後就過世，讓人悲痛不已。

