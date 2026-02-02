離世1週年 大S雕像揭幕 具俊曄碑文深情告白

藝人大S（徐熙媛）病逝1週年，由丈夫具俊曄（後右）設計的大S紀念雕像，2日下午在金寶山揭幕，S媽（後中）擁抱雕像。（中央社）

本報綜合報導

藝人大S（徐熙媛）病逝1週年，由丈夫具俊曄設計的大S紀念雕像2日由S媽和具俊曄揭開布幕，大S家人們相擁而泣，小S（徐熙娣）也望著大S雕像拭淚。許多親朋好友都到金寶山見證，令人意外的是，Super Junior的始源也低調現身，他與大S在工作上並無直接合作，可能是為了力挺韓國演藝圈前輩具俊曄而來。

大S過世後具俊曄幾乎天天去位於新北市的金寶山墓地陪伴，大S家人和好友們齊聚金寶山雕像揭幕儀式，具俊曄也在紀念碑寫下，以雕塑為大S留下不終止的軌道，讓思念持續運行。

具俊曄以9個立方體如行星般圍繞大S，大S凝視的南方208度正是連結台北、家人與愛的所在，希望在這條軌道上，時間不再終結，愛持續運轉。

除大S家人，參與儀式的演藝圈人士包括韓國男團SUPER JUNIOR的始源、羅志祥、賈永婕夫婦、王偉忠夫婦、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、言承旭、周渝民與邱王黎寬等，儀式結束後小S也向媒體鞠躬說：「謝謝大家，辛苦了！」