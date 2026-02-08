離世9年「突現身」！「豬哥亮本尊」公開露臉攝影棚 震撼全場嚇傻了
記者蔡維歆／台北報導
陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於2/16除夕夜晚上6:30獨家幕後搶先看，7點節目正開始。最新Ai科技迎馬年邀請到離世9年的豬哥亮「現身」加入主持群，一起跟侯怡君、阿翔、籃籃訪問陳美鳳與畢書盡，豬式幽默經典再現，要讓全台灣觀眾在除夕夜再見秀場天王，曠世奇蹟經典再現。
結合Ai科技變臉，讓豬哥亮再現螢光幕。這一段讓跟豬哥亮合作過無數次的陳美鳳說：「被豬哥亮訪問時真的回憶湧上心頭，很高興Ai科技把這位傳奇人物經典再現，也是電視首次創舉，讓年輕一輩的人再度認識這位秀場天王」，憶起當時合作陳美鳳感念豬哥亮的照顧，舞台上常常有滿滿的秀場哏，豬式幽默妙語如珠把風采都給來賓。侯怡君說豬大哥都是滿滿的爆笑哏現場即興發揮，沒有彩排也沒有腳本，腦筋夠快才能跟上他的節奏。
侯怡君說：「感謝《民視第一發發發》用Ai科技讓豬哥亮現身主持群，跟著一起訪問陳美鳳與畢書盡，讓觀眾看到豬哥亮訪問年輕偶像的風格，非常不一樣」，跟著豬哥亮主持多年的侯怡君，看到Ai豬哥亮一出場，坦言滿滿感動。阿翔也說訪問時覺得很溫馨又特別，沒能跟豬大哥一起當主持搭檔，這一次Ai合作有種夢想成真；籃籃這次主持橋段特別打扮成豬哥亮還戴上經典馬桶蓋假髮，來向這位天王致敬，還有不少一來一往跟豬哥亮鬥嘴主持橋段，讓沒有經歷過豬哥亮年代的籃籃說：「特地看了很多豬大哥主持影片，也像很多前輩討教他的表演，希望這一次的演出，能夠讓大家再見到他的感覺」。
