離京罕見陪訪 習近平帶馬克宏參觀都江堰

法國總統馬克宏展開為期三天的大陸行，第二天的行程來到四川成都，大陸國家主席習近平還親自帶他參觀，介紹中國古老的水利工程。外媒路透社分析，習近平鮮少離開北京、親自陪訪國外領導人，這項舉動凸顯了對法國的重視程度。

法國總統馬克宏訪問中國，大陸國家主席習近平親自陪訪，帶他參觀四川成都的水利工程。（圖／CCTV+）

法國總統馬克宏展開為期三天的大陸訪問行程，在第二天前往四川成都時，獲得中國國家主席習近平的親自陪同與接待。習近平帶領馬克宏參觀世界遺產都江堰水利工程，兩國領導人在青山綠水環繞的優美環境中共進午餐、品茗交流。路透社分析指出，習近平極少離開北京親自陪同外國領導人參訪，此次罕見舉動凸顯中國對法國的高度重視，尤其在中國與歐美經貿關係緊張的背景下，中國積極拉攏法國深化合作關係。

廣告 廣告

習近平在都江堰水利工程參訪時，向馬克宏表示每次來到這裡都會感嘆先人的智慧。訪問期間，習近平夫婦與馬克宏夫婦共同喝茶、用餐，氣氛輕鬆友好。路透社進一步分析，習近平很少在世界領袖離開北京後再親自陪同訪問，這種罕見的禮遇似乎專為歐洲第二大經濟體的領導人安排，充分體現中國對法國關係的重視程度。

馬克宏在成都期間展現親民作風，不僅在清晨到金城湖公園慢跑，還主動與當地民眾打招呼。除了參觀都江堰外，馬克宏還前往四川大學與學生交流，並參觀了大熊貓繁育研究基地，行程豐富多元。新加坡亞洲新聞台記者指出，目前中國經濟表現不如以往，因此非常希望重新建立可靠且值得信任的商業合作夥伴形象。

根據中國官方媒體報導，為鼓勵兩國企業雙向投資，中法已簽訂投資備忘錄，並在核能、航空航太、教育等領域展開交流合作。在中國與美國、歐盟經貿關係趨於緊張的當下，中國希望透過與法國進一步深化合作關係，尋求經濟發展新機遇，此次高規格接待正是這一戰略的具體體現。

更多 TVBS 報導

史上最長寒假來了！陸低價交流團「鎖定台生」 教育部：小心統戰

川普才放話「沒必要跟習談」 又放軟稱「無意傷中國」

名場面曝光！「習近平陪馬克宏」走訪成都 外媒直呼：罕見待遇

挑戰原創極限 張靚穎.黃子弘凡笑：好難唱！

