離台前最後喊話！黃仁勳欽點「這3檔供應鏈夥伴」：2026年更亮眼

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束在台行程，今（2）日中午步出下榻飯店準備搭機返美。在離台前的最後一刻，黃仁勳明確指出，輝達與台灣供應鏈夥伴出現結構性的「升級」，雙方不再僅是買賣關係，而是共同建構全球AI基礎建設（AIInfrastructure）的戰略核心夥伴。他更預言，2026年對台灣與輝達而言，都將是比去年更加輝煌的一年。

黃仁勳在受訪時回顧2025年，供應鏈夥伴營收皆創下歷史新高，黃仁勳對此表達高度肯定，並對2026年的前景展現強大信心。他特別點名鴻海（2317）、台積電（2330）、緯創（3231）等公司表現優異，並形容今年將是「更加亮眼（Brighter）」且充滿機會的一年。

至於AI晶片競爭態勢，黃仁勳直言，市場選項眾多、競爭者不少，但產業淘汰速度快，有些公司已退出、有些被併購，競爭門檻只會愈來愈高。不過他也強調，AI市場規模龐大，競爭將長期存在。面對這樣的環境，輝達的策略是與各類AI業者合作，產品與平台橫跨雲端、企業自建資料中心，並延伸至機器人與汽車領域，輝達可說無處不在。黃仁勳強調，唯有繼續、且盡可能快速地奔跑，才能維持領先地位。



