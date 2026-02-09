離台積電高雄廠最近的特色公園遊戲場啟用 30項設施數一數二

三D立體城堡遊戲塔。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕距離台積電高雄廠僅有約1公里的後勁公園兒童遊戲場「森林熊的秘密城堡」，今(9)日由市長陳其邁宣布正式啟用，全區規劃九大遊戲區，共有30項設施，設施規模在全市數一數二，讓大小朋友一次玩得夠。

位於楠梓區海專路旁的後勁公園，面積約3.93公頃，是楠梓區重要的公園。市府從112年4月起，召開公民參與說明會，在保護老樹的原則下，規劃其中的0.5公頃為兒童遊戲場，總經費約5900萬，在立委李柏毅爭取下，由中油全額贊助。

工程從113年10月起動工，終於正式完工，今天舉行啟用典禮，市長陳其邁、李柏毅左楠議員及後勁地區上百位民眾參加；陳其邁說，台積電進駐後，吸引非常多年輕家庭進駐楠梓區，生活品質提高，這座公園結合了地景、童趣故事及生態工法，是親子共融的新地標。

陳其邁強調，他上任以來，總共已經蓋了65座特色公園，按照各區域不同人口特性，設計更多元的公園項目，他的任期剩不到1年，今年還陸續有其他的特色公園，像是岡山超級旗艦公園、台鐵高雄機廠的超大型特色公園會啟用，希望為城市保留更多綠地。

公園處強調，後勁公園兒童遊戲場，規劃九大遊戲區，共有30項設施，設施規模在全市數一數二，包括沙坑、彈跳床、三D立體城堡遊戲塔等，各區並以漂浮步道串聯，讓不同年齡層都能安心遊玩；工程並運用生態工法，優化排水系統，讓公園具備雨水滲透、蓄存的功能。

後勁公園兒童遊戲場啟用後，公園處將派駐一名人員駐點，負責清潔維護等工作。

後勁公園兒童遊戲場「森林熊的秘密城堡」正式啟用。(記者葛祐豪攝)

後勁公園兒童遊戲場共有30項設施。(記者葛祐豪攝)

各區並以漂浮步道串聯。(記者葛祐豪攝)

陳其邁童心未泯，玩起盪鞦韆。(記者葛祐豪攝)

