離台積電10分鐘！嘉義套房租金「15000元」 工程師氣炸：被當盤子

不管是租房、買房，許多民眾都希望價格合理、不會壓縮到日常生活或儲蓄。一位網友近日分享，嘉義有套房主打「離台積電10分鐘」，房租高達15000元，但過去房租就算開5000元都沒人租，消息曝光後引發熱議，許多網友紛紛感嘆，這些房東根本是欺負中產階級，把工程師當盤子敲。

原PO在Dcard發文表示，有嘉義在地人發現套房出租廣告，房租15000，不過根本沒講套房地點，只說「離台積電10分鐘」，但是嘉義以前房租開5000元都沒什麼人租，讓在地人感嘆工程師任人宰割很可憐，原PO也直呼「GG真的好可怕」。

對此，許多網友紛紛回應，「真的是一堆垃圾房東在欺負中產階級」、「這就工程師稅啊！新竹也一樣，上下班塞車塞爆，食物又難吃又貴，假日只能去巨城，房租因為是工程師也更貴」、「嘉義這種地方可以破萬？」、「以前龍潭也是這樣，因為台積電研發廠要來，炒得亂七八糟，結果根本沒來，現在龍科也是一堆爛公司，明明就是沒什麼東西的小地方，物價房價被炒得莫名其妙」。

不過也有人反駁，「坦白說不是因為台積電員工薪資高而漲的。主要是嘉義科學園區之前儘管有發展，但仍舊欠缺引爆性的關鍵話題，所以蓋房子的建商不多，加上台積電趕工期，許多廠商大批量進駐，房子本來就少，原先可能租賃市場有餘裕，在台積電開工後大批量廠商進駐以至於供需嚴重失衡」。

