離天后宮超近！鹿港蛋黃區新增107停車位 「不見天」兼具這功能

彰化鹿港洛津國小地下停車場是全國首見兼具滯洪功能，距離老街、天后宮、公會堂都超級近，勢必成為最搶手的停車場。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太好了！彰化縣鹿港鎮觀光熱點即將新增107格「不見天」停車格，原來是利用洛津國小操場，打造全國首見兼具滯洪池功能的地下停車場，鄰近天后宮、老街、公會堂與中山路，目前縣府力拚春節前開放啟用，可望成為鹿港最搶手的停車場，同時解決老街遇雨就淹的夢魘。

縣府工務處副處長陳銘男表示，該工程正在辦理驗收相關作業，只要驗收完成，就儘快啟用。

交通處長林孟弘指出，這座停車場將委外管理，正在進行招標作業，由於這是全國第一座同時具備停車、蓄洪等雙重功能的地下空間，業者每年都要進行2次防洪操作演練，與水資單位開閉水閘門進行配合。

交通處交通管理科長施昱有說，這座停車場的收費辦法將等招標完成才會敲定，而彰化區漁會對面、鹿港遊客中心的公有平面停車場，則是不分平假日收費、每小時40元，對於洛津教職員將提供優惠方案，至於是否會有月租方案，仍待討論。因停車場兼具滯洪功能，為確保安全，排除電動車專屬的充電設備，也會設置無障礙廁所與電梯。

洛津地下停車場兼滯洪池工程在2023年開工，總經費2.8億元，水利署補助2.2億元，縣府自籌6000萬元，滯洪面積約4626平方公尺，蓄洪量體約1.2萬立方公尺，換算水量約是4.7座國際標準游泳池，啟用後將是彰化縣第六座滯洪池，其他5座分別為鹿港草港尾、員林市圓林園、龍燈公園、萬興排水、第四放水路。

鹿港洛津國小地下停車場就在鹿港溪旁，位於景點熱區。(記者劉曉欣攝)

