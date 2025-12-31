離太遠？賴清德總統府升旗與韓國瑜握手、朝鄭麗文方向揮手

元旦升旗典禮，總統賴清德、副總統蕭美琴出席。廖瑞禮攝



總統賴清德、副總統蕭美琴今天（1/1）在總統府前廣場出席「115年元旦總統府升旗典禮」。國民黨主席鄭麗文也到場，但站位與賴清德有段距離，只見賴與立法院長韓國瑜握手致意，卻僅有朝向鄭麗文方向揮手，沒有互動。

今天天空不作美，現場飄起小雨，但熱情民眾四點半陸續聚集於總統府前，賴清德與蕭美琴今早6點半揮舞國旗入場，賴清德依序向行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲及監察院副院長李鴻鈞握手致意，接著朝向鄭麗文方向揮手。

民眾帶國旗參加元旦升旗典禮。廖瑞禮攝

鄭麗文昨於中常會宣布，將參加總統府前升旗典禮，強調國民黨捍衛中華民國憲法立場，新的一年，希望代表字是「和」，和氣的和、和解的和、和平的和，希望朝野和解，化解憲政僵局，讓真正福國利民的政策、預算可以推行，兩岸應該共同負起責任維繫兩岸和平，希望大陸當局不要軍事相向，也希望民進黨政府接受九二共識、反對台獨。鄭麗文今配戴國旗圍巾，開心自拍留念，也和韓國瑜一同自拍。

元旦升旗典禮，鄭麗文出席自拍。廖瑞禮攝

在唱國歌環節時，賴清德與蕭美琴都有開口跟著唱，卓榮泰與韓國瑜同樣有唱國歌，在旁的總統府府秘書長潘孟安則未開金口。升旗典禮結束後，賴清德與蕭美琴步上舞台，向參與典禮人員揮手致意，感謝醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線，並期盼新的一年全體國民團結守護台灣健康。

