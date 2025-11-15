離奇側翻！轎車壓到電線桿鋼索翻覆 酒駕男受困獲救
一輛轎車在花蓮吉安鄉發生離奇側翻事故，起因竟是駕駛疑似在視線不佳的雨夜轉彎時，不慎壓到路邊電線桿的加固鋼索所致。事發於6號晚上6點多，警消人員迅速趕抵現場，透過擊破車窗救出受困的張姓男子。救援過程中，警方發現駕駛不僅頭部及頸部受傷，更酒測超標，已依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。此事故再次凸顯雨天行車與酒後駕車的危險性。
當天晚上，張姓男子駕駛轎車準備返家，行經花蓮吉安鄉南華八街與華興六街口時，原本看似正常行駛的車輛，打了方向燈向左轉，卻在進入巷子後整輛車突然側翻。監視器畫面顯示，車輛在轉彎時毫無預警地翻覆，導致駕駛受困車內。
警方接獲通報後立即趕到現場，爬上梯子並擊破車窗，成功將受困的張姓駕駛救出。救援過程中，一名警員不斷安撫受困駕駛：「先不要動」，並在成功救出後為其進行酒測。救護人員也迅速到場，將駕駛抬上擔架送往醫院治療。
吉安分局五組組長劉瑞年表示，經查張男持有合格駕照，但酒測值超過法定標準，全案已依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。
事故現場可見轎車車底嚴重受損，保險桿也掉落在地。警方勘察後發現，路口旁的電線桿有一條加固用的鋼索。初步研判，張姓駕駛可能因下雨導致視線不佳，加上天色較暗，轉彎時沒注意到路況而壓到一旁的鋼索，才造成車輛側翻。
雖然事發當下駕駛意識清楚，但頭部及頸部仍有受傷，救護人員花了約10分鐘才將其救出。此次事故提醒大家，雨天行車要格外小心，更不應酒後駕車，以免危及自身及他人安全。
《TVBS新聞網》提醒您：
◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕
◎未滿18歲者禁止飲酒
