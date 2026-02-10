離奇命案！南投正妹疑攀爬男友住處墜亡 母痛訴質疑死因不單純

記者陳佳鈴／南投報導

年輕女子於1月29日被發現陳屍在男友住處後院，呈現俯趴姿勢，被發現時已無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

南投縣近日發生一起疑點重重的死亡案件，一名年輕女子於1月29日被發現陳屍在男友住處後院，引發家屬對死因提出多項質疑。警方初步研判，女子當天疑似前往男友住處，因屋內上鎖無法進入，遂嘗試攀爬至三樓男友房間陽台，不慎失足墜落身亡。不過女子的媽媽今(10日)出面喊話，懷疑女兒死因不單純。

然而，女子家屬對警方的初步說法抱持保留態度，認為整起事件仍有諸多不合理之處。家屬指出，女子明明持有男方住家的鑰匙，理應可正常進出，為何還需要冒險攀爬外牆，動機令人不解。此外，事發地點為獨棟住宅，女子卻倒臥於後院，家屬質疑現場環境是否真具備可供攀爬至三樓的條件。

家屬也透過影片試圖還原現場，強調屋外結構複雜，並無明顯可供攀爬的動線，認為女子「無從攀爬卻發生墜落」的說法難以令人信服。

警方初步調查懷疑是攀爬失足墜樓，不過母親出面指出，懷疑女兒死因不單純。（圖／翻攝畫面）

另一方面，家屬對男方第一時間的處置態度亦感到不解。據轉述，男方表示發現女子倒臥地面時，並未立即通報救護單位，相關反應顯得冷淡，與一般人面對緊急狀況的直覺行為有所落差，讓家屬感到心寒，也進一步加深對案情的疑慮。

家屬說， 計程車司機證述死者下車當時意識清楚、可正常交談、行走並自行付費；也質疑死者男友明知半夜曾出現聲響，但未有人確認或查看， 「清晨發現女友鞋子在門口，卻未即時尋找其下落而出門上班？」

目前，女子遺體已於週一進行相驗，詳細死因仍待檢警進一步釐清，相關鑑定報告尚未出爐。警方表示，將持續調閱周邊監視器畫面、比對現場跡證，並釐清雙方關係與事發經過，以釐清是否涉及其他外力或可疑因素。

