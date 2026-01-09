離奇命案！台中63歲男凌晨移車 妻目睹「卡車門牆壁縫」慘死

63歲黃男到庭院移車，凌晨2點多被發現人夾在車子與牆壁之間，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

台中市大安區今（9）日凌晨發生一起死亡意外，一名63歲黃姓男子疑似在酒後移車時發生意外，整個人被夾在自家汽車與住家外牆之間，當場失去生命跡象。消防局獲報後派遣人車前往搶救，雖緊急脫困並施以CPR送醫，但男子最終仍傷重不治，詳細死因仍待相驗釐清。

據了解，黃男於凌晨2時34分向57歲王姓妻子表示要外出移車，豈料過了一個多小時仍未返家，引起王妻警覺。她外出查看後，在自家庭院的停車處驚見丈夫整個人卡在車頭與屋外牆面之間，已經沒有呼吸心跳，趕緊通報119求助。

台中市消防局表示，接獲報案後，隨即派遣大甲分隊3車6人趕往現場。到場時發現黃男身體瘦小，明顯受困於車身與牆壁之間，且身上有酒味、無生命徵象。現場人員以人力將其脫困，並立即進行CPR後送往大甲李綜合醫院急救，但仍宣告不治。

院方指出，黃男腹部、胸部與下肢均有明顯夾傷痕跡，送醫時已無呼吸心跳，確認為明顯死亡。警方與大甲分局鑑識小組也隨即到場採證，初步調查發現現場車輛仍在發動，排檔處於D檔（前進檔），疑似排檔未操作完全導致車輛滑動，黃男下車察看時不慎被夾住。

由於案發時天氣寒冷，當地氣溫僅約12度、體感溫度甚至低至7度，外界不排除低溫可能加劇事故影響，但仍需進一步鑑定釐清。警方指出，已報請台中地檢署檢察官與法醫相驗，確認死因與事發經過。

