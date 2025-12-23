離奇命案！日母子4死「租屋處搜出男屍藏衣櫃」警急查關聯

國際中心／游舒婷報導

日本東京都西東京市日前發生一起重大命案，一名36歲母親與3名年齡介於9歲至16歲的兒子被發現陳屍住家，案件仍在調查之際，又傳出新進展，警方於母親名下承租的另一處公寓內，再度發現一名男性遺體，讓整體事件更加離奇、詭異。

日本離奇命案再發現一具遺體。（示意圖／翻攝自推特）

根據日本媒體報導，警方指出，12月19日在西東京市一處住宅中，發現一名母親與3名未成年兒子倒臥屋內，送醫後均宣告不治。由於現場狀況異常，警方朝家庭悲劇方向展開調查。

而就在調查期間，警方22日針對母親名義承租、位於東京都練馬區的一處公寓進行搜索時，在房間的衣櫃內發現一名約20多歲的男性遺體。初步研判，該名男子為母親的熟人，身上腹部等處有超過10處刀傷，根據現場狀況，該名男子恐已死亡數日。

警方目前正釐清該名男子的死亡經過，並同步調查其死因是否與西東京市一家四口死亡事件存在關聯，全案仍在進一步偵辦中。

