離奇命案! 高雄女子身亡 同居男友竟致電死者兒女稱"你媽死了"
南部中心／綜合報導
高雄發生離奇命案，一名女子不明原因死亡，而他的同居男友，不但將遺體搬上車載走，還打電話給女子兒子，跟他說〝你媽死了〞，讓他嚇壞報案，而警方循線在鳳山找到一輛黑色休旅車，死者就躺在後座，也發現毒品和針筒，且兩人都有吸毒前科，確切死因為何，警方還要釐清。
警方到場發現休旅車停在路邊，車上有一名女性遺體。（圖／民視新聞）黑色休旅車停在路邊，警方在周邊拉起封鎖線，因為車內有一具女性遺體，就躺在後座。打開後車箱，裡面有幾個紙箱子和塑膠袋，警方也在車內找到了毒品和針筒，另外還有一個黑色行李箱，死者男友被警方找到時，精神狀況不佳。民眾vs.記者：「就兩台三台警察車看一台黑車這樣而已，你有看到他搬東西嗎沒。」民眾vs.記者：「這平常有人嗎沒人，這都是放車騎車就走了車都放這。」
警方還在車上找到針筒和毒品，兩人都有吸毒前科。（圖／翻攝畫面）這起離奇命案發生在高雄鳳山，根據了解，死者兒子接到媽媽男友電話，表示〝你媽死了〞，讓他嚇壞報案，警方也緊急協尋，並在一個小時內找到報案人媽媽，但已明顯死亡，根據了解，死者與男友，兩人50多歲，都是毒品人口。男子發現女友死亡，居然沒有報案，而是直接將她搬上車載走，而警方循線在鳳山找到的這一台載運遺體的休旅車，懸掛紅色車牌是試乘車，究竟女子死因為何，男友又為何要將他載出門，全案依法報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，要釐清確切死因。
（民視新聞綜合報導）
原文出處：離奇命案！高雄女子身亡 同居男友竟致電死者兒女稱"你媽死了"
