離奇命案！26歲女模「嘴塞襪、窗簾綑綁」亡 男友稱：她中邪了

26歲女模(取自當事人臉書)離奇死亡，被發現時嘴塞襪、被窗簾綑綁，男友卻稱她中邪了。讀者提供



台北市一名房東追討房租，卻意外發現女房客、26歲洪姓女模離奇陳屍租屋處，「嘴塞襪、窗簾綑綁」死狀甚慘；中山警分局員警獲報到場，其男友林姓男子卻稱：「她中邪了！」不過，警方在現場垃圾桶中發現毒品咖啡包殘渣袋等物，懷疑全案並不單純。

洪姓女模（26歲）外型亮眼，與在酒店上班的林姓男友（34歲）一起在台北市中山區租屋。房東在2025年11月19日因追討房租到場，和林男發生糾紛而報警。

警方到場後，房東表示，租客林男告知其洪姓女友昏迷，員警察覺有異立即進入室內查看，當下發現洪女躺臥於地上，立即通知119救護人員到場，並緊急送往醫院急救仍不治；洪女第一時間被發現時，人意識不清，雙手被窗簾綑綁，嘴還塞襪子，模樣怪異。

警方眼尖在垃圾桶中發現毒品咖啡包殘渣袋19包，並於桌上及廁所發現4支疑似摻有第三級毒品愷他命香煙（蒂）。檢驗毒品咖啡包呈現第二級毒品安非它命陽性反應；另，香煙呈現第三級毒品愷他命陽性反應，皆依規定扣押。警方當場逮捕林男，警詢後依毒品危害防制條例移送偵辦。

中山分局呼籲，毒品對身心及社會治安危害甚鉅，遠離毒品，以免遺憾終身。警方將持續強力查緝毒品犯罪，淨化社會治安。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

