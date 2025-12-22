離奇失蹤！陸女登歐洲郵輪後人間蒸發 未有下船紀錄

大陸一名32歲女性近日在一艘郵輪上離奇失蹤，引發關注。綜合大陸媒體22日報導，該名失蹤女子於12月10日登上一艘郵輪以後，後續未有下船紀錄，目前無法確認是否發生落水事件。

居住於德國的陸籍女子董秦於一艘郵輪上離奇消失。（圖／翻攝微博）

據郵輪公司表示，大陸籍女子、德國居民董秦在乘坐的愛達月光號（AIDAluna）郵輪上離奇失蹤。據了解，董秦10日午前於西班牙帕爾馬登上愛達月光號，展開為期5晚的地中海航線旅行，郵輪於15日返回帕爾馬，但董秦已不在船上。

據了解，董秦最後一次露面是在12日，當時郵輪正在法國馬賽港停靠。此前一日是海上航行的一天，郵輪於12日上午8時左右抵達馬賽。船上紀錄顯示董秦並未在馬賽正式下船。

廣告 廣告

郵輪在駛離馬賽兩小時後，12日晚上8時其朋友們還向她發送過簡訊，而董秦則在12日晚上7時48分最後一次與朋友聯繫。目前推斷，董秦並非被遺落在法國港口，可能於12日當晚在郵輪上消失。

船上紀錄顯示，董秦在船期間只消費過一杯不含酒精的柳橙汁。目前無法確認是否發生落水事件，船上也未有觸發緊急警報或相關搜救行動報告。

目前多方已介入調查。其家人與朋友一直在社群媒體上尋找董秦下落。

延伸閱讀

看好明年經濟！蔡明忠：AI把台灣推上世界舞台

造勢湧7萬人！許智傑喊打造「AI首都」：民調差1%黃金交叉

蘋果最強敵手出現了？大陸「豆包手機」震撼科技界 遭全境封殺