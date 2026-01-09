離奇奪命！台中男半夜移車 竟被夾死在車門與牆柱間

【記者鮮明／台中報導】台中市大甲區今天（9日）凌晨發生1起離奇意外，63歲黃姓男子卡在轎車車門與住家牆柱之間，妻子發現報案將他送醫搶救，仍宣告不治。據了解，案發時車輛引擎發動中且排檔在D檔，初步研判當時黃男發動車子準備移車又臨時下車，未將排擋打入P檔導致車子滑動，把自己夾死，但確實原因仍有待檢相驗釐清。

台中市大甲警分局今天凌晨2時37分接獲1名王姓婦人（58歲）婦人報案，表示丈夫黃男（63歲）身體卡在駕駛座與車室B柱之間，且左側車門緊貼牆壁無法脫身。

員警到場了解，發現黃男當時準備將停在露天庭院的轎車開到車庫停放，王婦察覺異狀前去查看，發現丈夫被夾在車子與牆柱之間，車輛引擎發動且排檔在D檔，隨即聯繫親友協助並報警。不過，黃男被救出時已無生命跡象，送往大甲李綜合醫院搶救後仍宣告不治。

警方初步勘驗，發現車子是停在家中院子，左側為建物牆壁，右側為圍牆，排除外力介入的可能，但因現場沒有監視器畫面，車輛也沒有裝設行車紀錄器，對於意外發生原因也感到不解。

目前只能初步研判，當時黃男發動車子開始移車，但不知道什麼原因又臨時下車，但因排擋未打入P檔，下車時仍在D檔，導致車子往前滑行，將他夾困在車門與牆柱之間致死。

警方鑑識人員已完成採證，並報請檢察官與法醫相驗以釐清確切死因。

黃男半夜想將車子從露天庭院移到車庫，不幸發生意外。民眾提供

車子駕駛座靠近住家牆壁，另一側是圍牆。民眾提供

救護人員到場時黃男已無生命跡象，現場急救後送醫仍不治。民眾提供

