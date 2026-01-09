離奇奪命！台中男喊移車突消失 「人卡車門與牆」慘死

台中市大安區於今日（9日）凌晨2時許發生一起死亡意外。（圖／東森新聞）





台中市大安區於今日（9日）凌晨2時許發生一起死亡意外。一名52年次的黃姓男子疑似於飲酒後表示要外出移車，卻因離家許久未歸引發家屬警覺。

家屬隨後於凌晨2時34分許發現黃男身體受困在座車駕駛座與車室B柱之間，且車輛左側緊貼牆壁無法脫身。台中市消防局獲報後派遣大甲分隊3車6人到場協助脫困，並火速送往大甲李綜合醫院搶救，無奈最終仍宣告不治。

引擎發動且排檔停在D檔 妻察覺異狀查看驚見憾事

根據轄區大甲分局初步調查，黃男妻子王女（57年次）表示，今日凌晨2時許察覺丈夫移車時間過長，外出查看時發現車輛引擎處於發動狀態，且排檔桿停留在D檔。

王女見狀隨即聯繫親友協助並向警方報案。救護人員抵達現場時，發現黃男已失去生命跡象，緊急協助其脫困並送醫後，仍於凌晨回天乏術。

警方鑑識完成採證 報請檢察官相驗釐清死因

全案目前已由鑑識人員完成現場採證。大甲分局表示，針對這起男子遭夾車門與牆柱間致死案，已報請檢察官與法醫進行相驗，以釐清確切死因及事發經過。至於男子事發前是否涉及酒後駕車或因其他機械、操作因素導致受困，仍待警方進一步調查釐清。

