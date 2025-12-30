離奇奪命8分鐘 拾荒老翁、北港人妻碎屍噴飛 警疑多車肇逃

拾荒老翁，人妻陳屍雲林縣台19線元長段，警方懷疑是多車肇逃車禍。讀者提供

雲林縣台19線元長段30日清晨發生一起離奇的死亡車禍。65歲單車騎士李姓男子及46歲機車騎士李姓女子，短短8分鐘內陸續於同一地點遇難，兩人肢體破碎、內臟外露，慘不忍睹。警方推判，李男疑遭車輛撞擊倒地，李女停車趨前協助時，又被車輛撞擊，倒地時又被至少2部以上的第三方車輛接連輾過，「奪命連鎖反應」才會造成肢體破碎的慘況。但詳細案發原因仍待調查。

據悉，65歲李男是褒忠鄉獨居長者，平時靠撿拾廢銅鐵自食其力，清晨出門是為了收集物資貼補家用；46歲李女是從北部嫁到雲林的勤奮媳婦，鄰里眼中的好妻子，案發時她正騎機車到北港餐飲店備貨，離家不到10分鐘遇上死劫。

清晨5時43分，雲林縣警察局勤務中心獲報，台19線南下57公里處，雲林元長鄉一家加油站附近發生死亡車禍，李姓男子及其腳踏車倒臥內線車道，遺體疑似受多車連續輾壓，肢體殘缺、血肉模糊。相隔僅約10公尺的中線車道，李姓女子橫臥路中，其下半身嚴重變形，兩人均已明顯死亡。現場散落物橫跨數十公尺，腳踏車甚至被撞飛到30公尺外，扭曲成一團廢鐵。

本案最離奇之處在於兩人的遇難時間。警方調閱監視器發現，李男與李女抵達現場的時間差約為8分鐘，分析現場車損發現，李女機車車尾完好，僅車頭受損，李男腳踏車毀損程度也並非極端劇烈，但兩人遺體卻呈現遭重壓的恐怖傷勢。

虎尾警分局把這起死亡車禍列為重點案件。讀者提供

警方初步推測，可能李男先遭撞擊彈飛倒地，隨後經過的李女疑似發現前方有事故，停車準備查看或協助，不料卻被後方另一輛不明車輛撞上。這場「奪命連鎖反應」導致兩人在倒地後，極可能又遭後方至少2部以上的「第三方車輛」接連輾過，才會造成肢體破碎的慘況。

警方已成立專案小組，鎖定台19線沿路監視器與路過車輛行車紀錄器，全力追查肇事逃逸的「冷血黑手」。警方也向呼籲廣大民眾，若有目擊民眾或案發時路過該路段的駕駛，請務必主動聯繫虎尾警分局，協助還給兩名死者一個公道。

李姓拾荒男子的單車尚稱完好。讀者提供



