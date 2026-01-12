離奇巧合？俄羅斯人接連出事...大使館員工身亡、化肥巨頭失聯 「手機最後定位在懸崖邊」

俄國化肥巨頭鮑姆加特納（左圖）離奇於皮蘇里沿海失蹤，其懸崖地形崎嶇，警方持續展開搜尋行動。（翻攝自臉書、賽普勒斯旅遊局）

中東地中海國家賽普勒斯近日接連爆出離奇案件，引發國際關注。一名俄羅斯駐尼科西亞大使館人員被發現陳屍館內，死因初步判定為自殺；幾乎同一時間，俄羅斯知名商人、化肥巨頭「烏拉爾鉀肥公司」（Uralkali）前執行長鮑姆加特納（Vladislav Baumgartner）也自（上週三）7日起失聯，至今下落不明。塞國警方強調，兩案目前「分案調查」，尚未掌握任何直接關聯證據。

使館內驚傳命案？ 警方因外交豁免無法進場

塞浦路斯政府證實，日前接獲俄羅斯大使館通報，一名使館工作人員在館內死亡，俄方初步認定為自殺。由於外國使館依法享有外交豁免權，當地警方無法進入館區勘驗，相關現場處理與初步調查，皆由俄方自行完成。

直到俄羅斯方面在指定地點移交遺體後，塞國警方才得以正式介入後續程序，使案件一開始即蒙上高度敏感色彩。

法醫判定吊頸致死？ 手寫遺書未交當局

法醫驗屍結果顯示，死者死因為支氣管遭壓迫，確認為吊頸身亡。警方另接獲使館通報，死者身旁留有一張手寫字條，但該遺書並未交由賽普勒斯方面保存，而是預計直接送回俄羅斯，內容至今未對外說明，也引發外界諸多揣測。

俄羅斯化肥大亨神祕失聯 手機訊號止於海岸懸崖

另一方面，塞國警方仍持續搜尋自7日失蹤的56歲俄羅斯富商鮑姆加特納。警方指出，其手機最後一次出現訊號，位於他在皮蘇里（Pissouri）的住家周邊，該地區地形崎嶇、緊鄰沿海懸崖。

由於近日島上遭遇暴風與惡劣天候，搜救行動一度被迫暫停，使案件更加撲朔迷離。

曾捲入「鉀肥戰爭」 身分背景備受矚目

鮑姆加特納曾任烏拉爾鉀肥公司執行長，是國際化肥市場的重要人物。2013年，他因「鉀肥戰爭」商業糾紛在白俄羅斯遭逮捕，事件當時不僅震撼商界，也牽動區域政治角力；相關指控最終於2015年撤銷。

其後鮑姆加特納重返商界，轉而領導全球港口公司（Global Ports），並於近年定居塞浦路斯，行事一向低調。

官方再三強調：兩案未發現連結

儘管使館命案與商人失蹤案時間相近，且皆涉及在賽普勒斯的俄羅斯公民，當局多次強調，目前沒有任何證據顯示兩起案件之間存在關聯。不過，由於涉案人物背景敏感、案情不尋常，兩案均被列為高度關注案件，後續發展仍有待進一步釐清。

