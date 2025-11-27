離奇巧合？！香港惡火釀44死 天空神秘粉橙長雲如天橋指向火場

大陸中心／陳佳鈴報導

26日傍晚時分，沙田、大圍、九龍塘、屯門、啟德及香港迪士尼等地居民紛紛拍下這條「彩虹橋般」的長雲並上傳到社群網路引發討論。（圖／翻攝IG)

香港大埔區宏福苑社區26日發生嚴重火警，火勢延燒超過10小時才逐漸受控。截至今（27）日清晨，已確認44人罹難、279人失聯，是近年香港最慘重的住宅火災。然而在救援行動緊張進行之際，香港多區民眾卻同時發現天空出現一條細長、由粉紅轉橙紅色的神秘「雲帶」，橫跨天際，並指向火場，引起社群大量轉傳與討論。

26日傍晚時分，沙田、大圍、九龍塘、屯門、啟德及香港迪士尼等地居民紛紛拍下這條「彩虹橋般」的長雲並上傳到 Threads。從影像中可見，該雲帶線條纖細、邊緣銳利、厚度均勻，與一般蓬鬆的積雲截然不同，方向一致且似被刻意拉直，立刻引發關注。

隨著照片在網上瘋傳，不少網友猜測這是否是罕見天象、光學折射，甚至有人聯想到災難徵兆。然而也有網友迅速比對時間軸指出：宏福苑大火於下午2點51分爆發，濃煙連續向高空飄散逾數小時，與民眾拍攝照片的傍晚時段完全重疊；當日香港日落時間為5點33分，「粉橙雲帶」極可能是大火產生的巨大煙柱，被夕陽照射後呈現色彩變化。

有網友更運用 ChatGPT 分析煙流形態，推估該景象應為火災造成的 煙霧尾流（smoke plume）。在低角度夕陽照射下，煙粒子反射橙紅色光，因此呈現特別明亮的粉橙色細長雲條。

儘管科學解釋在社群上獲得不少支持，但仍有人以更具象徵性的方式看待這條雲帶，有人稱之為「逝者之橋」、有人引用《淮南子‧天文訓》中對「赤虹」的不祥記載；甚至有網友聯想到日本動畫《鈴芽之旅》中象徵災難的「蚯蚓」畫面。

也有民眾提醒，不應讓迷信取代科學判斷，面對宏福苑火災重大傷亡，更應將焦點放在救援與後續責任釐清。

該雲帶線條纖細、邊緣銳利、厚度均勻，與一般蓬鬆的積雲截然不同，方向一致。（圖／翻攝IG)

