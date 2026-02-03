「離奇掛屍鐵窗」33歲男新婚僅2月成冤魂！被偽裝成輕生 凶手竟是相戀9年妻全家

印度北方邦一名新婚男子被發現陳屍租屋處鐵窗，警方調查後揭發妻子與家人涉案，案件震撼當地社會。（翻攝自Instagram／ekamnyaay）

印度北方邦近日揭發一起震撼社會的婚姻命案。一名33歲男子新婚僅2個多月，卻被發現陳屍租屋處鐵窗上，現場一度被判定為輕生。然而隨著家屬質疑與法醫鑑定結果出爐，警方發現案件另有隱情，最終揪出凶手竟是死者結縭不久、交往長達9年的妻子，並牽扯其家人共同犯案。

印度北方邦命案一開始為何被誤判為輕生？

根據外媒報導，事件發生在印度北方邦巴雷利市。33歲男子吉滕德拉（Jitendra Kumar Yadav）於上週一（1月26日），被發現懸掛在租屋處的鐵窗上，現場未見明顯打鬥痕跡，警方初步研判為輕生案件。

由於吉滕德拉與妻子喬蒂（Jyoti）交往多年，並於不久前正式完婚，突如其來的死訊也讓鄰里相當震驚。

法醫驗屍揭露頸部遭勒 案情急轉為謀殺

然而，死者的親哥哥對警方初步結論提出質疑，要求進一步調查。檢警隨後進行解剖，發現吉滕德拉的真正死因並非上吊，而是頸部遭外力勒壓致死，案件隨即改列為謀殺偵辦。

隨著調查深入，警方逐步鎖定死者妻子喬蒂及其家人涉有重嫌。

愛情長跑9年卻慘死...妻子親手殺夫，背後黑幕曝光。（翻攝自X）

為何妻子要殺他？ 9年戀情最終釀命案

警方指出，喬蒂在偵訊中坦承，夫妻婚後頻繁因經濟問題爭吵，關係急遽惡化。案發當天，雙方爆發激烈口角後，喬蒂通知父母與兄長到場，衝突隨即升級。

調查顯示，喬蒂的父母與哥哥在現場壓制吉滕德拉的四肢，由喬蒂親手以圍巾將丈夫勒斃。確認死者失去生命跡象後，一家人再將遺體懸掛於鐵窗，刻意製造輕生假象，並對外呼救試圖誤導鄰居與警方。

目前警方已逮捕喬蒂及其父母，涉嫌共同參與殺害行動；涉案的哥哥則仍在逃，警方持續追緝中。相關單位表示，後續將釐清是否涉及預謀、共犯結構與其他未曝光情節，全案仍在進一步調查中。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

