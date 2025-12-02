離奇消失13年！印航一架「被遺忘的波音737」在機場角落被找回

印度航空一架編號VT-EHH的波因737-2A8F，被遺忘在加爾各答機場角落13年。翻攝自X



印度航空（Air India）一架離奇「消失」13年的波音737客機，日前被發現它其實一直停在加爾各答機場的偏僻角落，直到機場單位在上月22日通知要求移除，航空公司才驚覺，原來「它始終都在那裏」。

根據《Aviation A2Z》報導，這架編號VT-EHH、機齡43年的Boeing 737-2A8F，自1982年投入印度人航空（Indian Airlines）服役後，先後轉由旗下聯盟航空（Alliance Air）營運，2007年再被印度航空改裝為郵政貨機。2012年，VT-EHH在加爾各答停飛後，本應進行報廢或出售程序，卻因內部管理疏漏，被擱置在機場角落長達13年。

更離奇的是，這架飛機多年來竟逐次被排除在公司資產文件中，直到完全從官方紀錄「蒸發」。印度航空執行長威爾遜（Campbell Wilson）向員工坦言，相關紀錄在公司民營化前後屢次出現遺漏，導致整架飛機被全公司徹底遺忘。

直到加爾各答機場聯絡航空公司，要求拖離佔位設備，印度航空才重新檢視資料，赫然發現這架「迷航」的737其實仍在地面上、滿佈灰塵地待在原地。目前，這架VT-EHH已從加爾各答移往德里，再轉運至拉賈斯坦邦，未來不會再重返天空，而是規劃改建成一間主題餐廳，作為其如今的新身分。

