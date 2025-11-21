離奇燒車無人察覺！北屯租賃車成骨架 男承租人下落成謎

台中北屯發生一起離奇火燒車事件，一輛租賃轎車被發現燒得只剩骨架，並波及果園內三棵荔枝樹。令人困惑的是，大火與濃煙竟然無人察覺，連果園主人都感到疑惑。警方調查發現，承租人是一名20多歲謝姓男子，目前已失聯，且租車款尚未結清。租車行已就車輛毀損提出告訴。這起事件發生在11月20日晚間至隔日清晨，但整個燃燒過程無人目睹，引發諸多疑問。

離奇燒車無人察覺！北屯租賃車成骨架，男承租人失聯成謎。(圖／TVBS)

在台中北屯郊外，一輛轎車被燒到只剩骨架，消防人員完成火調採證後，已在現場拉起封鎖線。車外有一個鐵盆，但車內並無人員。果園主人表示，他們是在20日早上7點多才發現這個驚人場景，而前一晚7點多回家時，還沒看到這種情況。

廣告 廣告

大火與濃煙竟然無人察覺，連果園主人都感到疑惑。(圖／TVBS)

果園主人母子對此事感到震驚，他們表示現場沒有發現任何人，慶幸沒有人受傷，否則後果不堪設想。這起離奇火警不僅燒毀了租賃車，還波及了果園內的三棵荔枝樹。根據果園主人的推測，火警可能發生在11月20日晚上到隔日清晨這段時間。最令人不解的是，如此嚴重的火勢和濃煙，竟然完全沒有人發現。

消防人員完成火調採證後，已在現場拉起封鎖線。(圖／TVBS)

果園主人向記者表達了他的困惑，他不明白這場火是如何熄滅的，因為現場沒有水源，而且附近有許多乾草，理應更容易延燒。他還提到這是一輛租賃車，租車行表示也找不到承租人。

果園主人不明白這場火是如何熄滅的，因為現場沒有水源。(圖／TVBS)

北屯副所長陳重銘表示，警方已通知謝姓男子到案說明。警方確認租車身分資料屬實，員警已嘗試聯繫謝男，但目前仍未能取得聯繫。對於這起離奇的燒車案件，警察和消防兩個單位都在等待承租人出面做筆錄，以釐清事件的來龍去脈。

更多 TVBS 報導

追尾公車再逆撞騎士！車輛燒成火球 熱心男急破窗救人

疑天雨路滑失控！ 大貨車逆向對撞釀1死2傷

信義雙屍案警破解手機！ 9億CEO是「買毒大戶」 3藥頭落網

台中驚見棄嬰！疑25歲菲女「拋入2米深圳溝」臍帶仍在

