離奇猝死！上山接客突停社區崗哨不動 警衛敲窗驚見女Uber司機亡

【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名41歲林姓Uber女司機昨(21)日下午駕車前往新店接客，行經新店區青山路青山鎮社區崗哨口時，疑因身體不適突然失去意識，當場無呼吸、無意識狀態，社區警衛上前確認身分時發現異狀後，立即通報警方及消防單位到場救援，不過經緊急送醫搶救後，最後仍不幸宣告不治，由於死者並無外傷，是否因為天冷猝死或其他疾病原因，仍有待進一步調查釐清。

新店警方表示，昨日下午5時02分接獲110通報，指新店區青山路270號青山鎮崗哨口處，有一名疑似Uber駕駛昏迷，員警獲報後立即派遣轄區頂城派出所警力前往現場，同時通報119救護人員支援。

警方初步了解，林女將車輛停靠於社區崗哨口後，社區警衛於確認身分時，發現其已無反應，隨即通報救援。救護人員到場後立即施以心肺復甦術等急救措施，並將林女緊急送往新店慈濟醫院搶救，不過經醫師全力救治後仍回天乏術。

警方指出，已通知死者胞妹前往醫院協助處理相關後事，並依規定報請臺灣臺北地方檢察署進行刑事相驗，以釐清確切死因。

