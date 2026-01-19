離奇畫面曝光！女駕國道「換車道」撞內線車 他慘翻車「卡縫」輪胎失蹤

記者羅欣怡／台北報導

歐洲車撞翻馬自達，卡在中央分隔島中間。（圖／翻攝自《爆料公社》）

也太剛好！48歲李姓女子今（19日）上午開車行經國道1號汐止路段時，疑似變換車道不當，撞擊內線的轎車，造成56歲郭男連人帶車翻覆，整台車卡進中央分隔島。不少民眾開車經過目擊翻車一幕，驚呼「它選了一條比內線還要內線的車道。」所幸郭男無大礙，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

臉書《爆料公社》分享一段影片，畫面中郭女駕駛的SAAB旅行車停在內線車道，一旁的馬自達則是側翻進中央分隔島，不偏不倚卡進縫中，駕駛在車上動彈不得，因有繫上安全帶，所幸僅有挫傷無大礙。

馬自達翻進中央分隔島，撞到連輪胎都不見了。（圖／翻攝畫面）

畫面曝光後，也引發網友留言「台灣人能把車到飛天遁地都不奇怪，技術超強」、「高手才知道的路線，內線中的內線」、「不能停車，更不能併排停喔」。

警方表示，48歲李姓女子駕駛小客車行經國道1號北向8.9公里汐止路段，疑似變換車道不當，碰撞到行駛在內側車道由56歲的郭姓男子駕駛的小客車，郭男車輛遭撞後翻入中央分隔島，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

