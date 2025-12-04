離奇翻車畫面曝光！女駕駛租車下坡「翻成烏龜」 網友：玩命關頭第幾集？

白色轎車在桃園水利綜合大樓地下停車場發生離奇翻覆事故，引起網路熱議。一名女子駕駛租賃車下坡時，先是擦撞牆壁，隨後整輛車突然四輪朝天，卡在下坡處擋住進出路段。所幸駕駛僅手腳輕微擦傷，未造成其他人員受傷。事故畫面被目擊民眾拍下並分享到網路上，短短6小時就吸引了14萬人次瀏覽，許多人對於在狹窄空間內如何發生翻車意外感到好奇。

女子駕駛租賃車，一邊擦撞後翻車，四輪朝天。（圖／TVBS）

事故發生在桃園水利綜合大樓3號地下停車場，根據警方調查，這名女子駕駛白色租賃車下坡時，一邊擦撞到牆壁後突然翻覆在車道上。警方表示，他們不清楚駕駛是如何操作車輛導致這種情況發生。幸運的是，這起事故除了駕駛者手腳有輕微擦傷外，並無造成其他人員受傷，現場車輛停車與收費狀況也未受到影響。

有目擊民眾看到事故後將現場拍攝下來並發布到網路上，引起網友熱烈討論。一名非當事民眾表示，他從照片中得知這起事故，並認為可能是駕駛不熟悉路況所致。另一位民眾則分享了自己的經驗，他認為該停車場確實不易駕駛，表示：「我覺得蠻難開的，尤其如果車太長或是太大的話，轉彎的地方很容易會碰到旁邊的路墩。」還有民眾提到：「我開過幾次，我都覺得不太容易進來，而且他的車位也很小。」

這起離奇的翻車事故讓許多網友感到驚訝，有人甚至調侃這是否像電影「玩命關頭」中的場景。所幸事發當時停車場內沒有其他車輛進出，避免了可能的連環事故。事故發生後，警方已到場處理並釐清事故原因，目前停車場已恢復正常運作。這起事件也引發大家對地下停車場設計安全性的討論，提醒駕駛在不熟悉的狹窄空間行駛時需特別小心。

